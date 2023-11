BB Seguros participa do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio

Maior evento de mulheres do agro na América Latina está em sua oitava edição e acontece nos dias 25 e 26, em São Paulo (SP) – A BB Seguros será uma das patrocinadoras da edição 2023 do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio (CNMA). A seguradora terá um estande no evento, que acontece amanhã e quinta-feira (26), em São Paulo (SP), onde fará ativações focadas em experiências sensoriais que ilustram as vantagens de seu portfólio de seguro rurais, com enfoque nas recém-lançadas coberturas para frutas do seguro Agrícola Flex.



Entre as ativações haverá um totem de Realidade Aumentada para demonstrar a aplicabilidade da ferramenta de Sensoriamento Remoto, serviço este incluso no seguro Agrícola da BB Seguros. Nele o visitante poderá vivenciar as ocorrências as quais uma lavoura está exposta e escolher o recurso que mapearia e contornaria cada uma. Outra dinâmica à disposição será um óculos de Realidade Virtual, que fará a imersão do público em uma fazenda virtual, ocasião em que poderá ver a importância do seguro na gestão de riscos de uma propriedade.



A identidade visual do estande terá como temática as culturas de frutas cobertas pelo seguro Agrícola Flex, incluídas no produto em agosto deste ano, bem como serão servidas aos visitantes tortas e sucos de frutas. O produto oferece como cobertura básica a proteção contra granizo para uvas de vinho, uvas de mesa, maçã, pera, caqui, figo, pêssego, nectarina e ameixa. Especificamente para as uvas, o seguro protege também contra danos causados às brotações que darão origem aos frutos do ciclo produtivo, desde que exclusivamente por granizo.



“Estamos muito felizes e orgulhosos de participar e apoiar pelo segundo ano consecutivo o CNMA. Consideramos fundamental enaltecer a presença feminina no agronegócio, bem como seu crescente papel de protagonismo no fortalecimento do setor, que é um dos pilares da economia brasileira”, destaca Kelly Tassinari, Gerente de Planejamento de Marketing da Brasilseg, uma empresa BB Seguros.

BB Seguros no CNMA 2023

Data e hora: 25 e 26 de outubro (quarta e quinta-feira), das 8h às 18h

Local: Transamérica Expo Center (Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387, Santo Amaro/SP)

Para mais detalhes sobre o evento, acesse o site.

Sobre a Brasilseg

Empresa da BB Seguros, holding que concentra os negócios de seguros, previdência, capitalização e planos odontológicos do Banco do Brasil, a Brasilseg atua nos ramos de Vida, Habitacional, Rural e Massificados (Residencial, Empresarial, Condomínio e Máquinas e Equipamentos) com produtos comercializados nas agências do BB e em seus canais digitais. Emprega aproximadamente 2.100 colaboradores, possui uma Central de Relacionamento e Negócios própria na cidade de Franca (SP) e atualmente ocupa o 1º lugar no ranking acumulado de seguros no país.