Angelo Colombo, da Swiss Re Corporate Solutions, participa da Brokerslink Conference

Pela primeira vez realizado no Brasil, o Brokerslink Conference contou com a presença de delegações de 88 países entre 19 e 20 de outubro em São Paulo. Angelo Colombo, CEO Brasil e América Latina da Swiss Re Corporate Solutions, compartilhou a visão da companhia em palestra sobre “O papel do corretor na cadeia de valor” e discutiu o tema em painel ao lado do risk manager Manuel Padilla e do corretor Grégory Allard, com moderação de Ariel Couto.

Colombo ressalta que desde a chegada de Andreas Berger à liderança global da Swiss Re Corporate Solutions, em 2019, a companhia é um dos grandes parceiros da rede. “Tive a honra de falar em nome do nosso CEO Andreas Berger sobre Risk & Data Services, que é uma solução diferenciada no mercado e que vai além da transferência de risco oferecendo também valiosos insights para apoiar o cliente na organização de seus dados. A Brokerslink, representada pela MDS no Brasil, utiliza os nossos sistemas de Programas Internacionais e é um de nossos grandes parceiros de negócios.”, afirma.

A solução de Programas Internacionais oferecida pela companhia ajuda empresas multinacionais na administração seus riscos em países diferentes, estruturando um programa que auxilia no gerenciamento de requisitos regulatórios das jurisdições onde estão instaladas e na estratégia de mitigação para redução de riscos como um todo.

Sobre a Swiss Re Corporate Solutions

A Swiss Re Corporate Solutions é uma das seguradoras líderes do país nos seus ramos de atuação. Presente no Brasil desde 2011, é controlada pela Swiss Re Corporate Solutions Ltd., que faz parte do Grupo Swiss Re, com mais de 150 anos de história. Em 2017, firmou uma Joint Venture com a Bradesco Seguros, o que permitiu ampliar sua rede de distribuição. No Brasil, comercializa seguros Agrícolas e Rurais, Garantia, Patrimonial e Empresarial Digital, Responsabilidade Civil, D&O, Cascos Marítimos e Transportes.