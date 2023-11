Grupo Apisul em parceria com a Essor lançam cobertura RC-V exclusiva para veículos conduzidos por motoristas terceirizados

O RC-V Apisul é um produto personalizado que oferece proteção completa. A novidade está disponível para todos os tamanhos de empresas.



Em parceria inédita com a Seguradora Essor, o Grupo Apisul lança produto exclusivo e customizado para o transporte rodoviário de cargas com a proteção e garantia para a responsabilidade civil veicular (RC-V). Este é um seguro feito especialmente para a cobertura de profissionais terceirizados, o famoso TAC (transportador autônomo de cargas), que atuam nas empresas de transporte.



A RC-V Apisul oferece proteção total por danos materiais e pessoais ocasionados por alguma eventualidade gerada a terceiros pelo condutor do veículo (TAC) ou pela carga transportada. O produto está em conformidade com a Lei 14.599/2023, obrigatória desde 20 de junho deste ano e que traz as novas diretrizes exigidas da responsabilidade civil veicular.



Para as empresas que têm interesse em preservar a frota e seus profissionais, essa é uma cobertura completa e diferenciada que proporciona mais segurança, reduz riscos e protege a operação logística de problemas futuros.



De acordo com Marcus Cunha, diretor comercial e de marketing do Grupo Apisul, a cobertura pode ser solicitada por meio da Apisul Seguros ou dos parceiros Aphicor. “Somos referência em proteção de transporte rodoviário de cargas no Brasil e estamos muito animados em oferecer essa solução que foi desenvolvida com todo o cuidado e segurança para nossos clientes. Esta é uma demanda urgente do mercado e queremos que a cadeia de transporte esteja cada vez mais estruturada e tranquila. O RC-V Apisul é o único produto do mercado emitido no ramo 0553, conforme circular da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)”, frisa.



Outro grande destaque é a averbação simplificada que deve ser realizada, obrigatoriamente, antes do início da viagem, e pode ser efetuada via sistema de averbação Apisul ou AT&M (empresa de averbação eletrônica). O cliente terá um acesso rápido e eficiente ao alcance de um clique.



O executivo explica ainda que, este é um seguro de contratação obrigatória dos transportadores rodoviários de carga. “Juntos com a Essor, pertencente a Seguradora do Grupo SCOR SE, um dos maiores re-seguradores do mundo, foi desenvolvido este produto exclusivo e dedicado para atender o mercado de transporte rodoviário de carga. Oferecemos o melhor e isso facilitará a gestão de todos os tamanhos”, finaliza Marcus.



A solução RC-V Apisul é destinada para as empresas que buscam tranquilidade e tem como premissa manter os negócios sempre protegidos. O produto já está disponível para atender operações em todo Brasil.

Sobre o Grupo Apisul

Fundada em Porto Alegre e há quase quatro décadas no mercado, o Grupo Apisul é uma referência nacional em soluções personalizadas para seguros e gerenciamento de riscos, inteligência logística, regulação de sinistros e meios de pagamento. A companhia tem como um dos seus grandes diferenciais a expertise em tecnologia, inteligência e inovação com foco em transações de alta performance.



A operação da Apisul está localizada na matriz em Porto Alegre (RS) e na filial em São Paulo (SP) onde concentram toda rede de cobertura e assistência aos clientes. Ao todo, a marca emprega mais de 1200 colaboradores.



A empresa é pioneira no Brasil na implementação de Torre de Controle Logístico, uma solução que gerencia diariamente mais de 32 mil entregas em diversas localidades e rastreia 1,2 trilhão de cargas por meio de suas centrais de monitoramento, reforçando sua competência e credibilidade no segmento.

Saiba mais sobre a Apisul: http://www.apisul.com.br/ – @grupo-apisul