Europ Assistance celebra conquista de prêmio por melhoria de canais de atendimento ao cliente

Sistema Omnichanel, que otimiza serviços e traz mais eficiência no atendimento aos clientes, amplia reconhecimentos à companhia



Na última sexta-feira, dia 20 de outubro, a Europ Assistance Brasil foi uma das empresas premiadas na 21ª edição do Troféu JRS, que foi realizado na Casa Vetro, em Porto Alegre (RS). Eleita “destaque na melhoria dos canais de atendimento ao cliente”, a conquista é resultado direto da implementação do CARE (cuidado, em português) em todas as suas linhas de negócio.



O sistema omnichannel, que otimiza os serviços e traz mais eficiência ao integrar os canais de atendimento, tem propiciado maior agilidade em todos os processos, trazendo melhorias significativas na qualidade da recepção das demandas e gerando aumento no NPS (Net Promoter Score), metodologia de satisfação que avalia o grau de fidelidade do cliente.



Descrição gerada automaticamente“Estamos observando um crescente aumento na avaliação positiva do consumidor final quanto ao atendimento prestado, o que contribui também para a satisfação dos nossos serviços junto aos nossos clientes e parceiros. Não à toa, que estamos conquistando diversos reconhecimentos que tem destacado nossa atuação no mercado brasileiro de seguros e assistencias”, afirma Rogerio Guandalini, diretor Comercial e Marketing da Europ Assistance no Brasil.



O executivo acredita que a implementação do CARE contribuiu muito nesse sentido. “Ele simboliza a nossa nova forma de trabalhar, que é focada na melhoria contínua, ou seja, focamos em fazer melhor, para atender melhor… e o mercado tem percebido isso”.



Recentemente, a empresa também foi uma das vencedoras do Prêmio Conarec 2023, na categoria ‘Prestação de Serviços’, que destaca a força do ecossistema de Customer Experience (CX ou experiência do cliente, em português), e o quanto a centralidade do cliente, a partir da inovação e incorporação de novas tecnologias como a Inteligência Artificial, pode gerar resultados efetivos.



Por fim, a Europ Assistance Brasil está concorrendo ao prêmio Reclame AQUI na categoria ‘seguros em geral’. Considerada uma referência no setor, a premiação reconhece a excelência no atendimento ao cliente através da participação ativa dos consumidores. Para ser finalista, a empresa apresentou uma ótima reputação nos primeiros seis meses do ano, em critérios como quantidade de reclamações, tempo de resposta, solução das reclamações e satisfação dos clientes.

Sobre a Europ Assistance Brasil

A Europ Assistance Brasil (EABR) está no país desde 1996 posicionada entre as maiores empresas de assistências do mercado global e brasileiro. A companhia oferece mais de 80 serviços diferentes, atendendo as linhas de negócios: Auto, Lar & Família, Saúde, Residencial e Proteção Viagem. A EABR faz parte da Europ Assistance Group, presente em mais de 200 países e que tem como principal missão “levar as pessoas do estresse ao alívio, a qualquer hora e lugar”, desde 1963.