Juliana Redó assume cargo de Diretora de Resseguros na MDS Brasil

A contratação da executiva possui o foco de aprimorar ainda mais o compromisso da organização com a excelência no atendimento ao cliente

A MDS Brasil, uma das principais corretoras do país no segmento de Seguros, Resseguros, Gestão de Benefícios e Consultoria de Riscos, anuncia a nomeação de Juliana Redó como Diretora de Resseguros. A profissional traz mais de 20 anos de experiência no segmento, o que aportará à companhia em sua consolidação como líder no Brasil. A sua contratação possui o foco de aprimorar ainda mais o compromisso da organização com a excelência no atendimento ao cliente, a partir do planejamento e gerenciamento de atividades na comercialização de seguros, gestão de riscos e criação de novas políticas para a companhia.



Formada em Administração de Empresas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e vivência internacional, a executiva acumula 12 anos como broker e gestora no departamento de riscos, com foco nos ramos de aeronáuticos, cascos marítimos, operador portuário e riscos de transportes. Além disso, atuou cinco anos no departamento de sinistros, o que proporcionou experiência em situações adversas e complexas do segmento e, mais de três anos, em liderança de Riscos Facultativos.



A chegada da executiva representa um marco importante na evolução da MDS. “O vasto conhecimento de Juliana nos permitirá criar estratégias ainda mais inovadoras e ousadas para potencializar o relacionamento com o retail, visando intensificar parcerias de sucesso a longo prazo”, afirma Thiago Tristão, Vice-presidente de Riscos Corporativos e CEO da MDS Re.



“Estou entusiasmada para contribuir com minha expertise e paixão pelo resseguro. A MDS Brasil tem uma reputação excepcional no setor, e estou comprometida em fortalecer ainda mais essa base sólida, entregando soluções de excelência aos nossos clientes”, comenta Juliana Redó, Diretora de Resseguros da MDS Brasil.



Com esta contratação, a MDS assegura o seu compromisso com o crescimento sustentável de seus negócios, buscando oferecer alternativas personalizadas em um segmento cada vez mais exigente e competitivo.