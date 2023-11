 Instituto Sprinkler Brasil participa de live sobre certificação de equipamentos de segurança contra incêndio

Transmissão acontece na próxima terça-feira, 31 de outubro, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre o uso de materiais certificados no combate a incêndios

O Instituto Sprinkler Brasil participa na próxima terça-feira, em 31 de outubro, às 19h, de live sobre a importância da certificação de equipamentos de segurança contra incêndio. Promovida pelo Guia SEGCI (Segurança Contra Incêndio), a transmissão reunirá especialistas na área para debaterem e esclarecerem dúvidas sobre a precariedade da área de certificação no Brasil, propostas de modelos de certificação, a qualidade dos produtos certificados, entre outros temas.

As inscrições podem ser feitas pelo site: Link



O consultor do ISB, Marcelo Lima, falará sobre os modelos internacionais de certificação de equipamentos de proteção contra incêndio. Também participam do painel Felipe Decourt, da ABSpk – Associação Brasileira de Sprinklers, e Danilo Pires, diretor da ABIPCI – Associação Brasileira das Indústria de Prevenção e Combate a Incêndios.



“Garantir que os produtos utilizados em sistemas de combate a incêndios sejam certificados é fundamental, uma vez que esses equipamentos são projetados para que não haja falhas e um possível incidente cause o menor dano possível. O evento é uma oportunidade para evidenciar a importância do tema para a sociedade e autoridades competentes. Estamos falando em proteger vidas”, alerta Lima.

Uso de sprinklers ainda é tímido

Em pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos junto a empresas multinacionais e de capital nacional com mais de 250 funcionários a pedido do ISB, revelou que o grau de adoção de sprinklers nas empresas é baixo. Apenas 36% das 300 companhias entrevistadas pelo Ipsos disseram contar com sistemas deste tipo em suas instalações.



O levantamento mostrou ainda que apenas 14% das entrevistadas disseram contar com sistema deste tipo em todas as suas unidades e 22% declararam contar com o sistema em apenas algumas unidades operacionais.



O estudo detectou que o uso de sprinklers é maior entre as multinacionais. 48% das empresas estrangeiras, com operações no país, ouvidas pelo levantamento, disseram ter sprinklers em suas operações. Entre as empresas nacionais, o índice é de 34%.



O porte também influi na aderência a este tipo de tecnologia. O índice de uso sprinklers em empresas com mais de 500 funcionários é de 45%. Entre empresas menores, com 250 a 499 funcionários, o percentual é de 28%.



Sobre o ISB (Instituto Sprinkler Brasil)

O Instituto Sprinkler Brasil (ISB) é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão difundir o uso de sprinklers – também conhecidos como chuveiros automáticos – nos sistemas de prevenção e combate a incêndios em instalações industriais e comerciais no País. Fundado em 2011, o ISB defende o uso desta tecnologia como a medida mais eficaz de evitar perdas humanas e materiais.