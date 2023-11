Plataforma CCPSegNews: campanha com 50% de Desconto nos Cursos para Corretores vai até dia 31!

A campanha, iniciada dia 12 de Outubro (Dia do Corretor de Seguros) faz parte das ações de lançamento da nova plataforma do Centro de Capacitação Profissional Seg News.

nova opção de acesso aos conteúdos do Centro de Capacitação Profissional Seg News já está disponível e oferecendo várias opções em cursos e eventos gravados. Além de adquirir os cursos e eventos, o assinante também assiste aos vídeos e emite o seu certificado após a finalização de forma automática.

A plataforma já conta em seu acervo com Cursos de Seguro Garantia, Análise de Balanços, Responsabilidade Civil, Riscos Patrimoniais (R.O e R.N),

Seguro de Transportes de Cargas, Fraudes no Setor de Seguros, Seminário Oil e Gás, Riscos Cibernéticos e Lucros Cessantes, I CONGRESSO SEG NEWS DE DIREITO DO SEGURO.

Clique e aproveite a oportunidade:

https://agenciasegnews.eadplataforma.app

Passo-a-Passo para conseguir seu desconto!

1) Faça sua matrícula gratuitamente

2) Selecione os cursos do seu interesse

3) Aplique o cupom “SOUCORRETOR”

4) PRONTO!

CURSOS E EVENTOS DISPONÍVEIS NA PLATAFORMA

CURSOS:

1- CURSO EAD DE SEGURO DE TRANSPORTES DE CARGAS E RC DO TRANSPORTADOR

2- CURSO EAD SEG NEWS DE ANÁLISE DE BALANÇOS – SEGURO GARANTIA

3- CURSO EAD SEG NEWS DE SEGURO GARANTIA CONCEITOS, FUNDAMENTOS E PRÁTICA

4- CURSO EAD SEG NEWS DE GESTÃO DE RISCOS E SEGUROS PATRIMONIAIS

5- CURSO EAD SEG NEWS BÁSICO DE RESPONSABILIDADE CIVIL & SEGUROS

6- CURSO DE SEGURO DE GARANTIA JUDICIAL X CONTEXTO JUDICIÁRIO

7- CURSO BÁSICO SEG NEWS DE INSPEÇÃO PRÉVIA DE RISCOS PATRIMONIAIS

8- CURSO BÁSICO: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E O SEGURO DE GARANTIA

EVENTOS:

1- I SEMINÁRIO SEG NEWS DE SEGUROS DE RISCOS DE PETRÓLEO & GÁS

2- I CONGRESSO SEG NEWS DE DIREITO DO SEGURO

3- II FÓRUM EAD SEG NEWS – IMPACTOS DAS FRAUDES NO MERCADO DE SEGUROS

4- I FORUM SEG NEWS DE GESTÃO DE RISCOS PROPERTY, CYBER E SEGUROS DE LUCROS CESSANTES

5- I FÓRUM SEG NEWS DE RISCOS & SEGUROS AGRÍCOLAS