João Rabelo assume diretoria de Novos Negócios do IRB(Re)

Com o objetivo de ampliar sua atuação na gestão de riscos, o IRB(Re) passa a contar com João Rabelo Júnior, que assume a diretoria de Novos Negócios do ressegurador. O executivo terá como base o recém-aberto escritório em Brasília (DF).“Dado o enorme gap de proteção do Brasil, é importante interagir tecnicamente com o setor público e levar o conhecimento e a experiência em precificação e gestão de riscos do IRB(Re). A ideia é trabalhar em conjunto com as esferas federal, estadual e municipal para identificar os riscos que devem ser avaliados. O escritório tem esse objetivo prático de facilitar essas interações técnicas”, afirma.

Ex-vice-presidente de Agronegócios e Governo do Banco do Brasil, Rabelo retorna ao IRB(Re), onde já atuou como conselheiro. Formado em Administração de Empresas pela Universidade de Brasília, tem grande experiência no setor de seguros e previdenciário.