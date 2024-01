Carros zero quilômetro podem ter cobertura total até um ano após a compra

Valor de cobertura de carros zero quilômetro podem ser mantidos até um ano, com contratação de cláusula específica no seguro – Assim que o consumidor adquire um carro zero quilômetro, ele perde 10% do valor nos primeiros 30 dias. Se ocorrer um sinistro neste curto espaço de tempo, ele terá prejuízo significativo em seu patrimônio. Por isso, já é possível contratar um seguro com cláusulas que mantêm o valor do carro zero por até um ano após a compra.

No Brasil, mais de mil veículos são furtados por dia, com aumento de 8% em 2023 em relação a 2022. Para que o proprietário não seja penalizado por conta desta ocorrência ou de acidentes automobilísticos com perda total, a VOKAN Seguros oferece a contratação de seguro que mantêm o valor atualizado.

“O consumidor perde 10% do valor de seu carro nos primeiros 30 dias após a compra e isto não é justo para o cliente. Por isso, oferecemos uma modalidade de contratação que pode manter o valor atualizado em até um ano após a compra”, afirma Cauê Prado, head de personal lines. Os seguros podem ser contratados para coberturas de 30 dias após a compra, 60 dias, 120 dias ou até um ano. Para a contratação, basta entrar em contato com a VOKAN que um analista irá oferecer a melhor cobertura para seu veículo novo.

SOBRE A VOKAN

A VOKAN nasceu em 2013 como uma corretora boutique e é especializada nos seguintes segmentos de seguros: aeronáutico, náutico, agrícola e linhas financeiras e personal. A corretora tem como lema estar sempre próxima dos seus clientes, realizando uma consultoria completa de riscos nos segmentos em que atua. Atualmente possui mais de 3000 clientes na carteira, quatro filiais próprias e diversos representantes espalhados pelo país. Mais informações www.vokan.com.br

Cauê Prado, head de personal lines.