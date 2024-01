Facsi Corretora celebra resultados e define metas para 2024

No último sábado, dia 27/01, a Facsi Corretora de Seguros reuniu seus 42 colaboradores para celebrar os resultados de 2023 e alinhar as metas para este ano. “Os destaques de 2023 receberam premiações pelos excelentes desempenhos e manifestaram a satisfação em pertencer à nossa equipe”, relatou a presidente e fundadora da corretora, Simone Fávaro.

Os líderes da Facsi apresentaram os planejamentos estratégicos de cada área. A corretora, uma das maiores de Jundiaí/SP e região, com 27 anos de mercado, pretende crescer 15% em 2024, elevando o nível de satisfação dos seus segurados.

A executiva acredita que é possível avançar mais nos resultados, apesar dos desafios mercadológicos. Simone Fávaro prevê “um ano de muitas conquistas”. Segundo ela, a corretora investe constantemente em tecnologia e melhoria dos processos para aprimorar o atendimento aos clientes. Bastante emocionada, a fundadora e líder da Facsi enalteceu a conquista do filho Guilherme Fávaro, que finalizou a formação acadêmica e a conclusão em cursos de gestão. O jovem está sendo preparado para suceder a executiva no comando da organização. “É um passo importante na direção de mais um grande objetivo: o processo de sucessão que trilhamos com muita seriedade e profissionalismo. Estamos muito felizes e realizados com a conquista do Guilherme”, celebrou a fundadora da Facsi.

Guilherme Fávaro, filho da executiva Simone Fávaro, está sendo preparado para suceder a mãe no comando da Fasci Corretora de Seguros