IRB(Re) completa 85 anos

Líder do mercado de resseguros no Brasil, o IRB(Re) completou 85 anos de fundação. Criado em 3 de abril de 1939 pelo presidente Getúlio Vargas, o ressegurador nasceu com a missão de regular e reter os riscos de empresas brasileiras, até então transferidos para o exterior. Mais tarde, em 1970, a data de fundação da companhia inspirou a assinatura do decreto que regulamentou a profissão e instituiu o dia do atuário.

“Construímos um conhecimento sobre resseguros no Brasil que nenhuma outra empresa tem. Graças à capacidade técnica dos nossos colaboradores, contribuímos para o desenvolvimento do país, assumindo riscos com responsabilidade. Atualmente, um terço do nosso time é composto por atuários”, conta Marcos Falcão, CEO do IRB(Re), que lançou hoje a marca comemorativa da empresa.

O ressegurador, que hoje é uma empresa privada e de capital aberto, reportou na semana passada lucro líquido de R$ 114,2 milhões em 2023 e, agora, volta seu foco para o futuro. “Chegamos aos 85 anos com espírito de startup, buscando novas soluções e oportunidades para ampliar o mercado de seguros e resseguros e reduzir o gap de proteção da nossa sociedade”, completa Falcão.