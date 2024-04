Bradesco Vida e Previdência é destaque do mercado segurador no Marketing Best 2023

Projeto FamiliarIDADES, canal patrocinado pela Bradesco Vida e Previdência com conteúdo sobre formação e futuro de crianças e adolescentes, é o único ganhador do setor de seguros – A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, foi um dos destaques no Marketing Best 2023, lançado em 1988 pela Editora Referência, que edita o site PropMark. O case ‘Familiaridades’ foi um dos dez cases vencedores e único do mercado segurador. O projeto foi criado com o objetivo de motivar trocas enriquecedoras entre as gerações das famílias brasileiras, a fim de contribuir com a formação e o futuro de crianças e adolescentes. O portal reproduz a estrutura de uma casa, na qual cada ambiente trata de temas ligados a bem-estar, educação, finanças, sustentabilidade e entretenimento.

“A Bradesco Vida e Previdência acredita que futuro cresce em casa, e nós estamos comprometidos em ser parte desse crescimento. Quanto antes trouxermos assuntos de planejamento financeiro para a realidades das famílias, mais conscientes os jovens serão sobre a importância do cuidado com o futuro. O Familiaridades é sobre proteger o hoje e preparar o amanhã dessas gerações que estão por vir. E esta é uma história que estamos construindo no setor há mais de quatro décadas”, afirma Jorge Pohlmann Nasser, Presidente da Bradesco Vida e Previdência e da Bradesco Capitalização.

Já Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo, destaca a busca contínua para se comunicar com todas as gerações. “Ficamos horados com esse reconhecimento. O desafio de qualquer marca é se comunicar com pessoas de diferentes idades e esse projeto vai além, pois propõe e estimula uma conversa entre as gerações com temas relevantes para todos”, diz o executivo.

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.

Jorge Pohlmann Nasser, Presidente da Bradesco Vida e Previdência e da Bradesco Capitalização.

Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo