Sincor-SP visita Fácil Assist, do Grupo Liberty, dando sequência ao trabalho por melhorias nos serviços de assistência 24 horas

Esta foi a segunda empresa a receber a comitiva de corretores de seguros – Dando sequência às visitas nas empresas de assistência 24 horas, em busca de melhorias nos serviços prestados, a diretoria do Sincor-SP esteve na Fácil Assist, do Grupo Liberty Brasil. “Conforme prometido aos corretores de seguros, realizamos a segunda visita nas assistências 24 horas, desta vez com a presença de nosso presidente Boris Ber junto a toda a diretoria executiva e diversos diretores regionais”, afirma a 1ª vice-presidente Simone Fávaro, que encabeça esta ação.

“Nossas visitas buscam conhecer todas as estratégias, planejamentos e o dia a dia de cada assistência 24 horas, para conseguirmos entender a atuação desde a primeira ligação que o corretor/segurado faz para solicitar um guincho até o atendimento final de quando esse carro é entregue no seu destino”, explica.

Assim, junto à Liberty e Fácil Assist, o grupo traçou uma meta de atendimento e de planejamento. “Entre os pontos abordados, debatemos uma forma de organização das regiões que necessitam de atendimento mais personalizado. Discutimos também a possibilidade de ajustes no atendimento ao segurado, dando a opção para ele escolher ser atendido digitalmente ou com apoio de uma pessoa”, revela. “Estamos fazendo um grande trabalho em prol da nossa categoria de corretores de seguros”.

Além desse grupo de trabalho conduzido por Simone Fávaro, o Sincor-SP disponibiliza aos associados o Disque Sincor, um canal direto junto às seguradoras para atender os corretores nas dificuldades em relação ao serviço de assistência 24 horas.

Esta foi a segunda reunião dos encontros com as empresas de assistência 24 horas – a primeira aconteceu com a Bradesco Seguros e a Europ Assistance. Segundo Simone, em breve o grupo estará em mais uma visita com outra seguradora e sua prestadora de serviços de assistência.