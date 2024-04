CCPSegNews abre inscrições para Curso EAD (Ao Vivo) de Licitações em Seguro de Garantias Contratuais!

O curso será apresentado pelo experiente corretor de seguros Robson Reginato Teixeira, presidente da Belco Corretora, dias 21,23 e 28 de maio no formato on line. De acordo com ele, o objetivo é capacitar profissionais que atuam em empresas como Corretoras de Seguros, Seguradoras e demais interessados para participar dos processos de licitações públicas no que se refere à contratação de Seguro Garantia Performance. Em sua primeira edição, o curso foi mais voltado para a prática diária desses profissionais, já em sua segunda edição o objetivo é prepará-los para atuar com mais “atenção” aos detalhes que podem ser decisivos para o êxito das operações nesse segmento. Inclusive apresentando “cases das famosas pegadinhas nos contratos”…

Faça a reserva da sua inscrição pelos nosso WhatsApp: 11 934157357

E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

Preço: R$ 195,00 (180,00 a partir de 02 Inscrições)

Pagamento: Pix 11 934157357

II CURSO DE LICITAÇÕES PARA SEGURO GARANTIA PERFORMANCE

Professor: Robson Reginato Teixeira- Diretor Presidente da Bellco Corretora de Seguros

Data: 21, 23 e 28 de Maio 2024 – Das 19h30 ás 21h00

Carga Horária: 4h30 – Plataforma GoogleMeet

Realização: CCPSEGNEWS

Quem é Robson Reginato Teixeira:

Corretor de Seguros com mais de 50 anos de atividade no setor, tendo trabalhado nas mais conceituadas seguradoras, entre elas Mapfre, Multiplic, Bamerindus, Nacional, Minas Brasil e em corretoras de renome internacional, como Adams&Porter, Johnson&Higgins, Tudor Marsh, Alpina(grupo Ciba), Securitas União.

Especializou-se no segmento de Seguro Garantia, tendo feito cursos de extensão em análise de contratos, gerenciamento de contratos públicos e privados, tendo desenvolvido conceitos de administração e acompanhamento na gestão de contratos em empresas tomadoras e seguradas. Tendo contribuído no mercado segurador no desenvolvimento de operações de garantia por meio facilites, controle de limites operacionais e cláusulas para atendimento de demandas contratuais.

Programa:

.Histórico: Seguro Garantia Performance X Lei 8666 (1993)

. Base legal: Normas Licitatórias com base na Lei nº 14.133/21, conceitos, princípios, modalidades, tipos e fases.

. A nova Lei de Licitações (Lei 14.133/21) e seus impactos no Seguro Garantia

. Alertas sobre detalhes importantes (“Pegadinhas”) que podem influenciar no processo de competição…

Informações para Inscrições:

Investimento: R$ 195,00 (180,00 a partir de 02 Inscrições)

Forma de Pagamento: Pix: 11 934157357

Boleto (Informar CPF-Nome ou CNPJ-Razão Social)

(*) Inclui a emissão de Certificado e Envio do Video do Evento (Não pode ser compartilhado nas redes sociais)

