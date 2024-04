Bradesco Saúde incentiva o autocuidado em campanha que celebra o Dia Mundial da Saúde

Com mensagem “Cuide da saúde. Cuide de você”, seguradora chama atenção para a importância de hábitos saudáveis – Em celebração pelo Dia Mundial da Saúde (7 de abril), a Bradesco Saúde preparou uma campanha que reforça a importância do autocuidado, incentivando o olhar das pessoas para a própria saúde e bem-estar.

Com o slogan “Cuide da saúde. Cuide de você”, a divulgação contempla redes sociais, sites e e-mail marketing, e tem como público-alvo beneficiários, corretores, funcionários e empresas-clientes.

Além da marca Bradesco Saúde, as peças também trazem na assinatura a identidade visual do Juntos Pela Saúde, programa de prevenção e promoção da saúde oferecido pela operadora às empresas, com ações que visam o bem-estar físico e emocional dos beneficiários, estimulando a adoção de uma rotina saudável.

“A Bradesco Saúde tem a prevenção e a promoção da saúde como pilares de sua história. Entendemos que, tão importante quanto atender o beneficiário com excelência, é estimular a conscientização de cada um sobre a qualidade da própria saúde. E, ao mesmo tempo, nos posicionarmos como aliados nesse processo, com a mensagem de que ele deve contar conosco para cuidar bem da sua saúde, com iniciativas como o Juntos Pela Saúde”, ressalta Ana Claudia Frighetto Gonzalez, superintendente de marketing do Grupo Bradesco Seguros.

A data

O Dia Mundial da Saúde foi criado em 7 de abril de 1948 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da busca pela qualidade de vida e da necessidade de atenção para os diferentes fatores que compõem uma rotina saudável.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Hoje atendendo a cerca de 3,9 milhões de beneficiários, e presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, a Bradesco Saúde e sua controlada Mediservice contam com ampla rede médica referenciada composta por mais de 40 mil prestadores médico-hospitalares, mais de 3,1 mil hospitais e mais de 10,2 mil serviços de diagnósticos e análises laboratoriais.