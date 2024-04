MetLife promoveu saúde bucal na 5ª Caminhada pelo Autismo em São Paulo

Ontem, domingo (7), a MetLife, uma das maiores seguradoras de vida do mundo, marcou presença na 5ª Caminhada pelo Autismo, evento realizado para conscientizar a Sociedade sobre as necessidades das pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A Caminhada aconteceu no Parque das Bicicletas, em Moema, na capital paulista e, segundo a organização, o público foi o dobro em relação à última edição, com cerca de dez mil pessoas presentes no evento. Em 2023, a caminhada foi realizada no Memorial da América Latina e contou com mais de 5 mil pessoas.

Durante o evento, a Dra. Maria Cristina Duarte Ferreira, dentista credenciada à rede MetLife e especialista em pacientes com necessidades especiais, recebeu crianças e familiares para orientações importantes acerca da saúde bucal.

“Pessoas com TEA gostam de rotina. Tem que falar, mostrar, fazer e repetir. Isso fará com que a criança, quando bem treinada, se torne um adulto saudável”, afirma a especialista.

A MetLife fortalece seu compromisso com a Sociedade e com a inclusão apoiando, também, a participação do aplicativo Matraquinha no evento. O Matraquinha é uma ferramenta gratuita que facilita a comunicação de pessoas com TEA. Está disponível para download nas lojas de aplicativos de celulares Android e iOS.

“O objetivo é proporcionar autonomia e independência para jovens com autismo, permitindo-lhes expressar seus desejos, emoções e necessidades de maneira eficaz e inclusiva”, diz Wagner Yamuto, idealizador e fundador da startup responsável pelo desenvolvimento do aplicativo.

A Caminhada pelo Autismo é organizada pela Secretaria Municipal e Estadual da PCD de São Paulo, Centro Lumi, Associação Inspirare e TEApoio. Houve ainda show infantil do Mundo Bita e os adultos também curtiram o show do Demônios da Garoa.

Mais informações sobre o Matraquinha: www.matraquinha.com.br

Mais informações sobre projetos sociais apoiados e patrocinados pela MetLife Brasil e pela MetLife Foundation: www.metlife.com.br

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar clientes individuais e corporativos a criar um futuro mais seguro. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 países e ocupa posições de liderança de mercado nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.