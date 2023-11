HDI Seguros conclui processo de aquisição da Liberty Seguros no Brasil

HDI Seguros mostra força ao fechar uma das maiores operações de compra do mercado de seguros ocorrida nos últimos anos – A HDI Seguros, uma das principais seguradoras do país, finalizou o processo de aquisição da Liberty Seguros no Brasil. O negócio engloba também toda operação da Fácil Assist, Indiana Seguros, Liberty Agrega e da marca Aliro. Após as aquisições, incluindo a da Sompo Consumer também concluída em 2023, projeta-se que as operações consolidadas do Grupo HDI no Brasil atingirão a 2ª colocação no ranking de prêmios emitidos no segmento de P&C, no valor de R$ 12.8 bilhões.

A nova aquisição reforça o compromisso da HDI Seguros em expandir suas operações, sobretudo no Brasil, um dos países tidos como estratégicos pelo Grupo Talanx (controlador final do Grupo HDI no Brasil e na América Latina), e de estar continuamente atenta às oportunidades do mercado, com o objetivo de diversificar seu portfólio, aprimorando atendimento para clientes e corretores.

“Estamos muito felizes em anunciar a concretização de mais este negócio. A chegada da Liberty Seguros torna nosso portfólio ainda mais completo e competitivo para os nossos corretores, parceiros e clientes. É um momento de novas oportunidades e novos negócios, consolidando nossa posição no Brasil. Com a união dos talentos da Liberty Seguros, Sompo Consumer e HDI Seguros temos um grupo ainda mais preparado para os desafios atuais do nosso mercado”, comenta Eduardo Dal Ri, CEO do Grupo HDI Seguros.

Com a aquisição, a HDI Seguros amplia seu posicionamento de marca, especialmente nos segmentos de seguro de automóvel, residencial, vida e empresarial.

Vale ressaltar que a HDI Seguros seguirá utilizando a marca Liberty durante um período de transição previsto contratualmente – em breve será lançada uma nova marca que atuará de forma independente dentro do Grupo HDI. Está nos planos da seguradora envolver os corretores no processo de escolha desta nova identidade.

Com a conclusão desse negócio, a HDI Seguros reforça sua presença em mercados regionais estratégicos, como na cidade de São Paulo e outras localidades da região Sudeste. “Estamos ficando ainda mais fortes nos segmentos e regiões onde já nos destacávamos e, de maneira estratégica, também estamos ganhando escala e volume para oferecer maior diversificação de produtos para os mais diferentes clientes, sejam eles empresas ou cliente final”, ressalta o CEO.

Dal Ri ainda explica que após a consolidação das referidas aquisições, o objetivo da empresa continua sendo o fortalecimento do relacionamento com os corretores, que cada vez mais desempenham um papel importante e consultivo junto aos clientes.

“O nosso objetivo é oferecer produtos ainda mais competitivos, com um dos mais amplos portfólios do mercado. Porém, nossa fortaleza sempre esteve e estará no relacionamento com nossos corretores e clientes. Valores alinhados à forma da Liberty fazer negócios. Vamos continuar investindo nesses relacionamentos, que são a nossa base, para estreitar ainda mais essa ligação especial, com ações que apoiem o dia a dia dos nossos parceiros, além de disponibilizar novas e modernas ferramentas e recursos que facilitem as negociações e a identificação de novas oportunidades e negócios”, explica Dal Ri. Os negócios de resseguro facultativo Liberty Specialty Markets, resseguro Liberty Mutual Reinsurance e Liberty Mutual Surety continuam a operar no Brasil.

Sobre a HDI Seguros

A HDI existe para proteger você e tudo o que mais importa para você. A HDI protege seu mundo. São mais de 1,4 mil colaboradores que cuidam de 2,5 milhões de segurados, principalmente nos ramos de empresas, automóveis, vida, residências, habitação e condomínios. A HDI conta com 45 filiais e 9 escritórios comerciais, e mais 15 unidades de atendimento a sinistro, os HDI Bate-Prontos. A seguradora trabalha com uma rede de mais de 30,7 mil corretores ativos.