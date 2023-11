MAPFRE e Casas Bahia comercializam seguro com serviços resgatáveis em vida

Com o programa ‘Vida Protegida Premiada’, clientes da rede varejista contam com auxílio internação, descontos em exames laboratoriais e de imagem, além de indenização em casos de morte – A MAPFRE, uma das maiores empresas do mercado segurador e financeiro do mundo, e a rede varejista Casas Bahia, comercializam em conjunto o programa ‘Vida Protegida Premiada’, uma solução abrangente que proporciona assistência financeira em momentos de necessidade, além de cuidados integrados com a saúde e a qualidade de vida, tanto do titular do plano quanto da sua família.

O programa oferece uma série de serviços para serem utilizados em vida, como assistência financeira para cobrir despesas de internação hospitalar em virtude de acidentes, descontos em consultas médicas com especialistas de diversas áreas e descontos para realização de exames laboratoriais numa ampla rede de laboratórios credenciados em todos os Estados do Brasil, como A+. CDB, Lavoisier, Hermes Pardini, Sabin, entre outros.

O programa não impõe limite na quantidade de consultas realizadas e nem estipula uma idade mínima para o beneficiário que deseja aderir. Além disso, não há período de carência e tampouco restrição de doenças pré-existentes.

Os exames com descontos previstos no programa são variados e contemplam de baixa a alta complexidade, como análises clínicas, anatomia patológica e diagnóstico de imagem. Em alguns casos, os descontos podem chegar a 90% do preço comercial.

“O Vida Protegida Premiada é uma solução abrangente, que considera o custo-benefício para um público que ainda não está totalmente familiarizado com esse tipo de produto. Nosso objetivo é proporcionar mais proteção e tranquilidade para as famílias brasileiras, de maneira acessível, ao ofertar benefícios que podem ser utilizados em vida”, destaca Luciano Bezas, diretor Comercial de Canais Estratégicos da MAPFRE. “Acreditamos que a parceria com as Casas Bahia nos permite ampliar o acesso a esse produto para um público ainda maior, por meio de uma rede de distribuição ampla, de fácil acesso e que inspira confiança nos consumidores”, acrescenta o executivo.

“O Grupo Casas Bahia sempre fez parte da vida dos brasileiros, oferecendo as melhores soluções em produtos e serviços, e o seguro Vida Protegida Premiada é mais uma dessas opções que, em parceria com a MAPFRE, estamos disponibilizando, contribuindo para o acesso dos nossos clientes a benefícios como consultas médicas, exames, descontos em medicamentos e outros”, declara Rafael Rocha, gerente executivo de meios de pagamento e serviços financeiros do Grupo Casas Bahia.

Os benefícios do ‘Vida Protegida Premiada’ podem ser estendidos para familiares de primeiro grau e filhos com até 21 anos. Os beneficiários também contam com descontos em medicamentos em redes de farmácias credenciadas e cobertura financeira em caso de morte do titular. Para morte acidental, o capital máximo segurado é de R$ 10 mil, além de um crédito de R$ 600 na conta bancária do beneficiário.

Os participantes também concorrem todo mês, durante um ano, a sorteios de R$ 17 mil. O Vida Protegida Premiada pode ser contratado no plano anual a partir de R$ 99,90 por qualquer cliente das Casas Bahia nas mais de 1.190 lojas físicas que a rede varejista mantém em todo o território nacional.

Sobre a MAPFRE – No País desde 1992, a MAPFRE é um grupo multinacional que forma uma das maiores companhias de prestação de serviços nos mercados segurador e financeiro. No primeiro semestre de 2023, suas receitas globais atingiram 17 bilhões de euros. Especialista em suas áreas de negócio, atua no Brasil em seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos.

Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos, que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.

Luciano Bezas, diretor Comercial de Canais Estratégicos da MAPFRE