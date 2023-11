eBaoTech atinge a marca de US$ 1 bilhão em prêmios emitidos no Brasil

Com 15 seguradoras como clientes no país, multinacional agora busca ampliar habilitações também em outros canais como empresas de telecomunicações, comércio eletrônico, transporte e fintechs – A eBaoTech no Brasil atingiu a marca de US$ 1 bilhão em GWP (prêmios brutos emitidos), que é o valor total de todos os produtos comercializados por meio das suas soluções. Como possui a capacidade de se conectar com outros softwares, o plano da multinacional agora é utilizar a plataforma InsureMO também em produtos e canais que ainda não são muito utilizados no país para ofertar seguros, como empresas de comércio eletrônico, telecomunicações, transporte e fintechs, por exemplo.

Descrição gerada automaticamente com confiança média“Temos um grande potencial a ser explorado aqui no Brasil. Existem diversas empresas que poderiam comercializar produtos de seguro e que ainda não são utilizadas para esse objetivo porque não havia tecnologia que permitisse isso”, disse Weliton Costa, diretor de Desenvolvimento de Negócios América Latina.

Segundo ele, outro motivo para acreditar que o volume de negócios pode ser multiplicado está na própria transformação digital que vive o mercado. “Vivemos um momento em que a tecnologia está acelerando a revisão de produtos e serviços na nossa indústria”.

“O uso crescente de novas tecnologias, especialmente a inteligência artificial, vai impactar a forma de distribuir produtos de seguros e a experiência do cliente em adquiri-los. Então, provavelmente as empresas terão que se movimentar para habilitar seus canais de distribuição, de forma que possam atender as necessidades e exigências dos futuros consumidores”, completou.

Vale lembrar que, atualmente, a eBaoTech responde por cerca de US$ 20 bilhões em prêmios em todo o mundo, somando seguradoras e diferentes canais como corretoras, fintechs, insurtechs e outros players desse ecossistema.

Sobre a eBaoTech

A eBaoTech é líder global em tecnologia para o setor de seguros. Fundada no ano 2.000 com a missão de “tornar os seguros mais fáceis”, se destaca como uma provedora de soluções digitais. Atualmente possui negócios em mais de 40 países em todo o mundo, atendendo mais de 300 seguradoras, corretoras, fintechs, insurtechs e outros players desse ecossistema. Para saber mais, basta acessar https://www.ebaotech.com/pt

Weliton Costa, diretor de Desenvolvimento de Negócios América Latina.