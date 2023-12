Grupo Kakau fatura R＄19 milhões e aposta em internacionalização com plataforma e-BOTS para crescer em 2024

Ao anunciar os resultados do seu primeiro ano de operação, o Grupo pretende chegar a R$ 200 milhões até 2026. A plataforma e-BOTS é a chave para o crescimento, com foco na hiperautomação, produtividade e eficiência – A Kakau Tech, empresa inovadora e focada em transformação digital, anuncia os resultados do seu primeiro ano de operação e compartilha suas perspectivas para 2024. O Grupo Kakau, que é focado em integrar tecnologias digitais aos negócios, registrou um faturamento de R$ 19 milhões em 2023 e tem a expectativa de chegar a R$ 200 milhões até 2026.

Com a expansão da operação e a entrada de oito novos sócios, outros objetivos são aumentar a carteira de clientes e expandir em 30% o faturamento em 2024.

“Esse é o resultado do compromisso contínuo da empresa em inovar com IA e automação, além de sempre atender as necessidades dos nossos clientes. Com um olhar para o futuro, a Kakau Tech está determinada a expandir ainda mais seus horizontes e atingir os mais altos níveis de inovação”, explica o CEO da Kakau Tech, Henrique Volpi.

Plataforma e-BOTS: a chave para o crescimento

A Kakau Tech tem inovado com o e-BOTS, uma evolução em relação ao conceito de RPA (Automação de Processos Robóticos) e está utilizando recursos de IA generativo, para aprimorar ainda mais a sua eficiência. Esta plataforma de hiperautomação tem como objetivo principal aumentar a produtividade, a agilidade e reduzir o tempo de desenvolvimento, oferecendo uma solução abrangente e eficaz para a automação de processos.

Com uma redução de até 96% no tempo de desenvolvimento, a plataforma está em produção em clientes existentes de diversas verticais e o Kakau Sonar, um score proprietário para monitoramento de risco em seguros, continua a sua evolução com AI contribuindo com o resultado de sinistralidade das seguradoras.

“Essas iniciativas refletem o compromisso da empresa em fornecer soluções de alto nível aos seus clientes, permanecendo na vanguarda da automação de processos”, explica o diretor de Transformação Digital da Kakau Tech, Welington Machado.

A empresa planeja internacionalizar essa tecnologia começando pela América Latina, o que resultará em benefícios significativos para os clientes. “Disponível em português, espanhol e inglês, a plataforma e-BOTS pode ser adotada por empresas de todos os setores, que operem com dados não-estruturados, sem a necessidade de mapeamento prévio e Regex”, conta Machado.

O sucesso do último ano, com um faturamento de mais de R$ 19 milhões, é apenas o começo da jornada do Grupo Kakau em direção ao seu objetivo de faturar R$ 200 milhões até 2026. A empresa planeja anunciar em breve parcerias com grandes players do mercado, que trarão avanços ainda maiores e oportunidades de crescimento.

Sobre a Kakau Tech

A Kakau Tech é uma empresa inovadora, que faz parte do Grupo Kakau, e é focada em transformação digital para os mais diversos segmentos. A companhia é capaz de transformar qualquer etapa da operação com tecnologias proprietárias e inovadoras nos pilares de dados, cloud, automação e Embedded Finance Service Fabric.

CEO da Kakau Tech, Henrique Volpi.