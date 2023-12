Grupo Bradesco Seguros promove segunda edição do Insurance & Innovation Talks

Evento gratuito traz como tema o “Fim de ano com visão de futuro” – O Grupo Bradesco Seguros apresenta a segunda edição do Insurance & Innovation Talks, evento de inovação que promove importantes trocas entre agentes do ecossistema de inovação e seguros. A última edição de 2023 trará como foco a inovação no presente e futuro, com um olhar diferente sobre o que ela representa em cada região do nosso país e o encontro contará com nomes como José Loureiro, Diretor de Inovação, Digital e Dados do Grupo Bradesco Seguros; Patricia Travassos, fundadora, criadora de conteúdo e cineasta da produtora Prosa Press, responsável pelo documentário Ecossistemas de Inovação; Bruno Salles, head de produtos da Sinqia; e Tiago Iglesias, head de inovação aberta da Torq Labs.

“Vamos aproveitar o momento de encerramento do ano para trazer uma visão de tendências e um debate importante e descontraído sobre o grande potencial inovador do Brasil. Promover encontros como esse é relevante, pois mostramos na prática para todos os agentes do mercado segurador o impacto da tecnologia no nosso trabalho e como esta já é uma aliada nos caminhos da inovação”, afirma Loureiro.

O Insurance & Innovation Talks será realizado no dia 12 de dezembro, das 10h às 12h. Seguindo a premissa itinerante do evento, explorando diferentes hubs de inovação, desta vez o evento acontecerá no Torq – espaço de inovação da Sinqia, localizado na rua Bela Cintra, 755 – 3º andar, Consolação, em São Paulo. Mais informações podem ser conferidas em pelo link.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

José Loureiro, Diretor de Inovação, Digital e Dados do Grupo Bradesco Seguros