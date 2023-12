Manutenção de veículos eletrificados foi um dos temas abordados no Circuito Sindirepa-SP “Transforme sua empresa”

No mês da campanha Novembro Azul, o evento do Sindirepa-SP, que teve como um dos enfoques veículos eletrificados, também destacou consultorias e programas voltados à gestão da oficina, bem como o desenvolvimento de competências comportamentais para a saúde dos negócios. A terceira edição do 1º Circuito Sindirepa-SP “Transforme sua Empresa”, que lembrou a campanha do Novembro Azul 2023, que tem como objetivo a prevenção do câncer de próstata, realizado no dia 29 de novembro, na Escola SENAI “Conde José Vicente de Azevedo”, em São Paulo-SP, reuniu mais de uma centena de participantes que assistiram a palestras sobre a determinação de gerar resultados positivos, gerenciamento de emoções e gestão de negócios, jornada da transformação digital e a habilitação dos profissionais na manutenção de veículos elétricos.

Durante a programação, Vanessa Martins, diretora do Sindirepa-SP, que deu boas-vindas a todos, representando o presidente Antonio Fiola, que não pode comparecer ao evento, também ministrou a palestra “Sem gerenciar emoção não faz gestão”, onde destacou que para gerenciar os negócios é fundamental desenvolver competências comportamentais, além das habilidades técnicas. “É preciso ter inteligência emocional, autoconhecimento, empatia, automotivação, habilidades sociais, bem como inteligência espiritual”, afirmou a diretora da entidade, explicando que a inteligência espiritual está ligada ao propósito de vida, essência, à alma. Ressaltou também a importância de servir, da gratidão, do abraço, do amor e da humanização nas empresas para a consolidação de um negócio saudável.

Vanessa Martins, diretora do Sindirepa-SP