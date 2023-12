Grupo Generali promove a cultura da sustentabilidade para as PMEs e mostra importância de políticas públicas sobre o tema

Na última semana, a Generali sediou o evento de encerramento da terceira edição do SME EnterPRIZE, a iniciativa do Grupo que homenageou os 10 “Sustainability Heroes” selecionados entre mais de 7 mil PMEs em toda a Europa, e apresentou a nova edição do “White Paper”, em parceria com a SDA Bocconi – School of Management Sustainability Lab.

O evento contou com a participação de políticos europeus, incluindo Valdis Dombrovskis – Vice-Presidente Executivo da Comissão Europeia para uma Economia a Serviço das Pessoas e Comissário Europeu do Comércio; Paolo Gentiloni – Comissário Europeu da Economia; Martina Dlabajová – Membro do Parlamento Europeu e Co-Presidente do Intergrupo PME; e Pina Picierno – Vice-Presidente do Parlamento Europeu. Além deles, representantes acadêmicos e da alta administração da Generali também participaram do evento. A edição de 2023 também contou com uma apresentação de Marcos Neto – Vice-Secretário Geral e Diretor do Bureau de Políticas e Apoio a Programas do PNUD.

PMEs pedem mais ação dos formuladores de políticas e instituições financeiras

O “White Paper”, elaborado com base em discussões com mais de 1.000 PMEs em toda a Europa, resume os desafios e oportunidades que as pequenas e médias empresas enfrentam e sugere iniciativas para os decisores políticos europeus. A prioridade identificada pela pesquisa é promover a conscientização das PMEs sobre os benefícios da adoção de práticas comerciais sustentáveis em seu desempenho geral.

Em seguida, ideias para construir um quadro de sustentabilidade que oriente as PMEs em seu caminho e fortaleça os centros de inovação e as parcerias regionais para promover as melhores práticas. No geral, a transição sustentável das PMEs na Europa permaneceu robusta, apesar dos desafios enfrentados pelas empresas. 44% das PMEs declararam adotar ou planejar adotar em breve práticas comerciais sustentáveis, um aumento de 3 pontos percentuais em relação à pesquisa de 2022.

No entanto, muitas PMEs ainda enfrentam várias dificuldades. Empresas que veem a falta de apoio institucional devido a regulamentações excessivas e burocracia como um obstáculo à maior sustentabilidade quase dobraram em relação ao ano anterior, passando de 25% para 48%. A falta de incentivos públicos também aumentou significativamente, citada por 17% das empresas em 2022 e 48% em 2023. O número de PMEs que mencionam a falta de iniciativas de finanças sustentáveis aumentou de 26% para 47%.

O White Paper também insta as instituições financeiras a envolver e responsabilizar as PMEs, oferecendo explicações e conscientizando sobre produtos e serviços e oportunidades para promover sua transição sustentável. A pesquisa também recomenda apoiar as PMEs europeias por meio de iniciativas de finanças sustentáveis e alcançar um maior número de empresas por meio de parcerias e colaborações.

O relatório completo, que inclui insights sobre cada país participante da iniciativa SME EnterPRIZE da Generali, está disponível para download neste link.

Celebrando os Heróis da Sustentabilidade

Na terceira edição do evento SME EnterPRIZE da Generali, foram celebrados os 10 “Sustainability Heroes” selecionados entre mais de 7.000 pequenas e médias empresas de toda a Europa, em um evento que contou com a participação de formuladores de políticas, acadêmicos proeminentes e líderes de opinião, além das próprias PMEs.

A Generali, junto com um comitê de especialistas, avaliou os candidatos com base em seu compromisso social e ambiental, incluindo a implementação de importantes iniciativas de sustentabilidade em suas atividades comerciais. O objetivo é que eles sirvam de modelo de inspiração para colegas empreendedores e se tornem embaixadores da sustentabilidade. As empresas selecionadas nas categorias Meio Ambiente e Social são provenientes dos dez países europeus que aderiram à iniciativa: Áustria, Croácia, França, Alemanha, Itália, Portugal, República Tcheca, Eslovênia, Espanha e Hungria.

Philippe Donnet, CEO do Grupo Generali, comentou: “Desde 2021, quando a Generali lançou o SME EnterPRIZE, o projeto para promover uma cultura de sustentabilidade entre as pequenas e médias empresas europeias e apoiar sua integração nas respectivas atividades, muitas coisas aconteceram. Embora essas empresas tenham enfrentado desafios complexos relacionados à crise energética, interrupções na cadeia de abastecimento, inflação e incertezas econômicas e geopolíticas, o terceiro “White Paper” publicado pela Generali e SDA Bocconi destaca como cada vez mais PMEs europeias estão adotando modelos de negócios mais sustentáveis, porque os benefícios relacionados são bastante tangíveis”.

De acordo com o executivo, ao mesmo tempo, há uma série de obstáculos e barreiras que impedem um número ainda maior de empresas de seguir o mesmo caminho. “Portanto, é fundamental que os formuladores de políticas contribuam para reduzir a burocracia e aumentar o nível de conscientização, e que as grandes empresas privadas ofereçam não apenas produtos e serviços, mas também seu know-how. Este é um processo complexo que levará tempo, e ainda há muito a percorrer. Mas devemos fazer todo o possível, pois é do interesse de todos nós construir uma Europa mais forte, segura, próspera e sustentável”.

O Diretor Geral do Grupo Generali, Marco Sesana, afirmou: “Nossa estratégia ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’ tem a sustentabilidade como origem. É a lente pela qual vemos nosso negócio e nosso relacionamento com as comunidades das quais fazemos parte. Como líder segurador na Europa, há três anos promovemos a conscientização sobre os desafios que as PMEs enfrentam e alcançamos milhares de pequenas e médias empresas em toda a Europa para encontrar maneiras de trabalhar de maneira mais sustentável, destacando as empresas que estão fazendo o bem”.