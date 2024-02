Grupo Bradesco Seguros lança programa de recompensas para capacitação dos seus parceiros de negócios

A ‘Galeria Universeg’ é o novo programa da plataforma exclusiva da seguradora. Em linha com os investimentos recentes do Grupo Bradesco Seguros para o desenvolvimento e formação de seus parceiros de negócios, a seguradora lançou a Galeria Universeg, um novo programa de recompensas, no qual cursos concluídos acumularão pontos que serão convertidos em brindes.



Com o slogan “Aqui suas conquistas são ainda mais valorizadas”, a Galeria promoverá campanhas periódicas, com recompensas para incentivar corretores, produtores, angariadores e funcionários das corretoras parceiras a se desenvolverem. Tudo isso, com cursos realizados na Plataforma Universeg – espaço de aprendizagem inovador e intuitivo, exclusivo da seguradora.



Para Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros, esse formato permite que os profissionais aprendam mais sobre os produtos que comercializam, a regulamentação do mercado segurador e aprimorem os conhecimentos para os negócios. “Quanto mais investirem em desenvolvimento, mais pontos acumularão. A plataforma dará destaque a conteúdos estratégicos para o mercado e para o Grupo. ” – destacou a executiva.



Para a primeira temporada da ação, com duração de 6 a 8 meses, os participantes receberão a recompensa conforme realizarem os cursos indicados, ou seja, não haverá rankings. Capacitou, ganhou!

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.