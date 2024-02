(*) Por Sheila de Carvalho, Associate Pre Sales LATAM da eBaoTech



Recentemente foi realizada a 114ª edição da NRF 2024 (National Retail Federation), o maior evento de varejo do mundo. Esse ano, o encontro reuniu mais de 40 mil pessoas, 6 mil marcas, 450 palestrantes e mil stands na feira. Um dos temas de maior destaque foi a experiência de compra personalizada, que tem se tornado uma realidade a partir da inteligência artificial generativa.



A partir do que foi discutido no encontro, destaco cinco tendências com foco na tecnologia, segurança e inovação que podem impactar diretamente o Embedded Insurance (ou seguros integrados, em português).

Gestão e análise segura de dados

Atualmente, a gestão de dados detém grande parte da preocupação em todos os meios digitais, especialmente no sentido de impactar negativamente a experiência de compra proporcionada ao cliente. Ao incluir inteligência nesse processo, é possível chamar o cliente ativamente para dentro das lojas, promovendo ofertas a partir dos “pushs” corretos e no exato momento em que o cliente passa em frente daquele determinado comércio.



Trazendo essa inovação ao mercado de seguros, seria possível adequar todo o pacote a ser ofertado ao cliente – através de preços digitais exclusivos (por reconhecimento facial, por exemplo) – proporcionando dessa maneira a adequação das condições de preço, pacote, produtos com descontos e ofertas exclusivas de acordo com o perfil daquele consumidor.

Novos métodos de pagamento

Simples e ágil, as carteiras digitais alteram a percepção da forma dos meios de pagamentos a serem ofertados ao mercado atual. Cada vez mais flexíveis e com customer services agregados, podem ser customizadas para melhor atenderem as demandas do cliente. Um conceito que poderia ser empregado também no mercado de seguros seria o ‘Buy Now Pay Later’, uma forma de pagamento parcelado muito comum no exterior e que registra uma crescente busca por este novo método de pagamento.

Embedded Finance

Estudos realizados pela Amazon Web Services (AWS) projetam uma movimentação de US$ 7,2 trilhões até 2032, e mostram que 49% das transações serão do setor varejista, colocando o mercado como o principal condutor do embedded finance (finanças integradas) no mundo.



Com base nesse cenário, a tecnologia pode ajudar as empresas a oferecer serviços financeiros variados em suas operações, como parceria com bancos, seguros e até garantias estendidas.

AI: uma faca de dois gumes

Apesar da Inteligência Artificial trazer seus benefícios, ainda esbarramos na questão da privacidade dos dados e na linha tênue do desconforto gerado a uma parte da população que não aprecia a interação com uma máquina.



Além disso, o uso dessa tecnologia para disseminação rápida de informações também se estende à desinformação, provando que o avanço desses recursos representa um desafio, ainda mais no quesito segurança.



A pergunta é até que ponto a AI poderá chegar, sem infringir a privacidade e trazer desconforto ao consumidor, que praticamente terá seu perfil detectado em questão de segundos em detalhes e com precisão.

Segurança e experiência de compra são prioridades do usuário

Uma das maiores tendência será a crescente preocupação com a segurança digital. Mais do que combater deepfakes, alteradores e simuladores de voz – tecnologias que conseguem simular digitais, íris, senhas faciais etc – setores como bancos, varejos, e-commerces e APP´s buscam evitar fraudes e crimes cibernéticos que possam prejudicar os consumidores.



Já vemos uma maior preocupação em criar legislações que possam proteger dados virtuais para que o consumidor não seja lesionado e nem fique vulnerável em meio a crescente utilização de Inteligência Artificial no mercado. Esse movimento certamente será seguido também pelo setor de seguros.



Antes de encerrar, é importante destacar que essas tendências são observadas em diversos mercados, especialmente em alguns mais evoluídos, como o asiático e o norte-americano. Com base nisso, acredito que estamos prontos para amparar o mercado brasileiro a efetivar esse tipo de iniciativas para o futuro do Embbeded Insurance por aqui também!

