Já está no ar a 9ª edição da Revista do CSP-MG

Produzida anualmente, a publicação traz uma série de artigos com lideranças do setor (CNseg, FenaPrevi, FenaSaúde, Fenacor, SindSeg MG/GO/MT/DF) e especialistas da área sobre as tendências e oportunidades da indústria de seguros, em especial do segmento de Pessoas.



Este ano a publicação vem recheada de matérias especiais como a reportagem que aborda a importância da educação securitária e a conscientização da população para a construção “de uma sociedade mais segura e próspera”.



A revista ainda faz um retrospecto das principais ações realizadas pela entidade.



Na coluna “Palavra do Presidente”, o dirigente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, afirma que “as perspectivas para o mercado de seguros nos próximos anos são positivas, apesar de enfrentarmos desafios. Há um esforço crescente para educar os consumidores sobre a importância dos seguros, em especial os de Pessoas, como instrumentos de proteção financeira e social”.



