AXA no Brasil apresenta seu novo Seguro de Riscos Cibernéticos

A AXA no Brasil apresenta ao mercado seu Seguro de Riscos Cibernéticos que já nasce com soluções para empresas de todos os portes que possuam requisitos mínimos de cibersegurança, reforçando seu posicionamento de atender do pequeno ao grande risco.



O objetivo da companhia é tornar-se uma referência nesse mercado.

“Segurança cibernética faz parte do mapeamento de riscos de praticamente todas empresas do mundo. Em maior ou menor grau, todos estão expostos. Hoje, nossa seguro é voltado para empresas que já estão embarcadas neste tema, mas está em nosso horizonte desenvolver produtos que atendam também a negócios que ainda precisam amadurecer a maneira como tratam proteção digital”, explica Carla Almeida, Diretora de P&C da AXA no Brasil, para quem se reporta Petre Rascov.



O profissional se junta à equipe técnica como especialista em segurança da informação, área em que atua desde 2015, com passagens pelo Banco Original, KPMG e AIG.



O Grupo AXA tem forte atuação no mercado global de seguros cibernéticos e busca constantemente identificar ameaças emergentes e novas maneiras de trabalhar com seus clientes na oferta de seguros e gestão de riscos.



A equipe técnica brasileira atua em conjunto com esse time de experts, contribuindo com informações do país e aprendendo com outras operações sobre o que acontece ao redor do mundo. “O contato constante com profissionais do Grupo nos permite trazer para o Brasil as melhores práticas globais de prevenção e proteção cibernética”, complementa Carla.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 145 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 93 milhões de clientes em todo o mundo.



No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros.



Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 15 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.