Com novidades no portfólio digital, Akad quer democratizar o Seguro Garantia para PMEs

Seguradora aposta em novas soluções digitais para democratizar a oferta e atender setores até então pouco familiarizados com o produto

A Akad Seguros está fortalecendo a sua oferta de opções em Seguro Garantia adicionando ao seu portfólio digital os produtos para Licitante e Executante (Performance). O movimento faz parte da estratégia da companhia para democratizar a oferta e fomentar novas oportunidades de negócio no segmento de Garantia.



Em 2023, a seguradora alterou o direcionamento de sua estratégia dando ênfase às garantias de menor valor e maior volume de emissões, com o objetivo de se destacar como uma das melhores parceiras para as operações do dia a dia de empresas de todos os portes. Neste período, a seguradora inaugurou em suas plataformas digitais o canal de garantias e, desde então, tem lançado novas funcionalidades e possibilidades de ofertas nas quais os corretores podem se servir com facilidade. Para 2024, a companhia espera que a linha de seguros garantia contribua com 15% das vendas nos seus canais digitais.



A plataforma digital contém uma gama completa de soluções para a oferta do Seguro Garantia na modalidade Judicial, que possibilita ao tomador substituir depósitos judiciais, cauções e penhoras de bens em processos cíveis, fiscais e trabalhistas, incluindo os depósitos recursais.



Agora, a seguradora dá um novo passo ao lançar também modalidades conhecidas como tradicionais começando pelo Licitante, a qual garante que o vencedor de uma concorrência manterá sua proposta e assinará o contrato nas condições apresentadas e dentro do prazo estabelecido no edital.



Além disso, a companhia também lança ofertas para as modalidades de Executantes (Performance), para prestadores de serviço, construtores e fornecedores assegurando a indenização, até o valor de garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, em contrato, firmado entre ele e o segurado.



Desde o final do ano passado, tomadores podem emitir até R$ 500 mil sem a necessidade de assinar um contrato de contragarantia (CCG), o que torna a contratação mais ágil, sobretudo para Pequenas e Médias Empresas (PMEs).



Segundo Mariana Vale, Gerente de Seguro Garantia da Akad, a seguradora oferece ao corretor de seguros um sistema digital automático de aprovações imediatas de limite de crédito para PMEs com faturamento até R$ 300 milhões. “O corretor de seguros insere o CNPJ e fica sabendo na hora quais as condições aprovadas para a empresa contratante”, explica Mariana. “Temos um universo muito grande de PMEs para explorar”, garante a executiva.



Fernando Gonçalves, Head de Linhas Financeiras, Garantia e P&C da Akad Seguros, destaca que a nova oferta para PMEs reforça o posicionamento da seguradora no mercado. “Queremos ser Top Of Mind para pequenas garantias, independentemente de quem seja o tomador, podendo ser grande, médio ou pequeno”, destaca o executivo. “Sabemos das necessidades das PMEs em linhas de crédito, e nossa missão é democratizar o Seguro Garantia, com soluções na ponta que são diferenciais no mercado”, complementa Gonçalves.



Para 2024, a Akad promete fortalecer ações para fomentar novos cadastros e emissões de apólices no formato digital. Além de oportunidades exclusivas no clube benefícios, corretores e analistas poderão participar de webinars e cursos voltados ao Seguro Garantia.



Também serão lançadas campanhas de comissionamento para estimular vendas. “Sabemos que campanhas de incentivo geram resultados significativos, e vamos apostar nessas ações ao longo de 2024”, conclui Mariana.

