MAPFRE e Banco Senff consolidam parceria por meio de seguro de fatura garantida e empresarial

Seguradora e banco se unem com soluções que oferecem seguro prestamista atrelado ao saldo devedor de clientes e seguro de assistência a empresas



A MAPFRE, uma das maiores empresas do mercado segurador e financeiro do mundo, e o Banco Senff, empresa focada em oferecer soluções financeiras para o varejo, com mais de 4,2 milhões de clientes anunciam uma parceria que oferece soluções de seguros para pessoas físicas e jurídicas que utilizam o cartão Senff como método de recebimento e pagamento.



Por meio de dois produtos, a companhia oferece seguros para clientes e parceiros do banco paranaense: o prestamista, que é atrelado ao saldo devedor dos contratantes da apólice, e um empresarial, com cobertura em casos de incêndios, danos elétricos, explosões, entre outros, além de uma série de assistências emergenciais e de reparo.

Raphael Bauer, diretor-geral comercial da MAPFRE.

“O Banco Senff é um dos grupos mais consolidados no sul do país, referência no mercado com diversas soluções financeiras para o varejo. É mais um parceiro estratégico para a MAPFRE, que segue com o seu plano de expansão comercial em todo o território nacional. Disponibilizamos dois produtos para uma rede que possui mais de 4 milhões de clientes por todo o país e acreditamos que essa parceria traz benefícios para ambas as empresas e para os clientes do Banco Senff, que ganham acesso a um amplo portfólio de produtos e serviços”

Luciano Bezas,diretor Comercial de Canais Estratégicos da MAPFRE “Esta parceria com o Banco Senff é de extrema importância para nós e vai ao encontro de nosso plano de expansão comercial. Agora, com essa novidade, conseguimos levar mais comodidade, em forma de serviços, aos nossos clientes, principalmente na região Sul do Brasil ”



Os clientes interessados em adquirir o Seguro Fatura Garantida Senff + MAPFRE devem autorizar a contratação do serviço, que será cobrado diretamente da fatura do cartão. O seguro prestamista quita a dívida do contratante em eventos como morte, invalidez, doenças graves e em situações de imprevistos financeiros, como desemprego involuntário.



Já o seguro empresarial oferece, além das coberturas, serviços emergenciais como chaveiro, encanador, eletricista, vidraceiro, limpeza e segurança, reparos (como consertos de ar condicionado e eletrodomésticos) e comodidades (guarda e transferência de móveis, regresso antecipado em caso de sinistro da empresa e recuperação de veículo).

Marco Senff, Diretor Comercial do Grupo Senff. “Nosso Foco atual na área de seguros fecha a cesta de produtos financeiros que oferecemos aos nossos clientes PF e PJ, fortalecendo todo o ecossistema Senff. A MAPFRE, com sua presença global e sólida com atuação em dezenas de linhas de seguros, foi nossa escolha para levar proteção a nossos clientes e parceiros”

A comercialização ocorrerá em toda a rede de distribuição do banco, de forma presencial, nos canais digitais e por meio de parceiros.

Sobre a MAPFRE

No País desde 1992, a MAPFRE é um grupo multinacional que forma uma das maiores companhias de prestação de serviços nos mercados segurador e financeiro. No primeiro semestre de 2023, suas receitas globais atingiram 17 bilhões de euros. Especialista em suas áreas de negócio, atua no Brasil em seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos.



Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos, que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.

Para mais informações sobre a companhia acesse este link.

Sobre Banco Senff

Com uma história de mais de 130 anos, o Banco Senff participa ativamente da história do varejo brasileiro. Uma trajetória de muita dedicação, que permitiu conquistar o reconhecimento de importantes instituições, pela excelência dos seus produtos e serviços. Oferecem soluções financeiras personalizadas de ponta a ponta, para empresas e pessoas, com foco em relacionamento. Conta com mais de 4,2 milhões de clientes em todo o Brasil e mais de 100.000 empresas conveniadas.



Para mais informações sobre o Banco Senff acesse www܂senff܂com܂br