Grupo Bradesco Seguros estreia seu primeiro Hub de Longevidade, em parceria com O Globo

Em um espaço exclusivo para falar sobre Longevidade, projeto da seguradora traz conteúdos e notícias voltados aos pilares para “viver mais e melhor” – Com a missão de cuidar e garantir um futuro longevo e protegido para todos, o Grupo Bradesco Seguros criou o Hub Longevidade, em parceria com O Globo. O espaço é dedicado a promover a importância da longevidade para os brasileiros e abordará novidades em pesquisas, exercícios, bem-estar, estética, saúde, vida e previdência, além de colunas assinadas por especialistas da área, como o médico gerontólogo Alexandre Kalache.

Disponível a partir do dia 15 de janeiro, o projeto terá publicações nas versões online e impressa do jornal, de acordo com a programação:

Segundas-feiras: pautas no universo de Vida (Ambiente Digital O Globo)

Quintas-feiras: pautas no universo de Previdência (Ambiente Digital O Globo e Impresso no caderno de Economia);

Sábados: pautas no universo de Saúde (Ambiente Digital O Globo e Impresso no caderno de Saúde).

Para a Superintendente de Marketing do Grupo, Ana Claudia Gonzalez, essa é uma oportunidade de ampliar a cultura de proteção no país. “O Hub de Longevidade tem a missão de levar informação de qualidade para mais pessoas, ampliando o conhecimento acerca dos temas que nos são caros, como longevidade, saúde e planejamento financeiro”, destaca.

