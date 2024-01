Programa de relacionamento da Allianz Seguros levará corretores à Itália

Alliadoz 2024 distribuirá mais de 1 mil prêmios, incluindo vouchers e presença em camarote no Allianz Parque. Corretores também concorrerão a viagens para Milão, Veneza e a um destino paradisíaco no Brasil – A Allianz Seguros apresenta a nova edição do Alliadoz, seu principal programa de relacionamento com os corretores. A companhia continuará priorizando a diversificação e o cross selling e também seguirá com as segmentações “Topázio”, “Esmeralda”, “Diamante” e “Private”, todas com benefícios exclusivos dentro dos pilares do Alliadoz (+Prêmios, +Comissão, +Capaz e +Vantagens).

Premiações aos corretores

Os corretores concorrerão a viagens nacional e internacional. Os 10 profissionais do segmento “Esmeralda” e os 20 parceiros “Diamante” e “Private” que mais pontuarem embarcarão à Itália, com direito a um acompanhante cada e visitas à Veneza e Milão. Aos corretores “Esmeralda”, serão concedidas 150 vagas, também com acompanhante, para uma viagem a um destino paradisíaco no Brasil.

Os parceiros, seguindo os critérios de cada segmento, ainda serão contemplados com mais de 1 mil prêmios, incluindo vouchers, cartões resgate, kits, treinamentos presenciais, comissão adicional, conta corrente, atendimento preferencial nos canais Allianz e exclusivo para sinistros, ofertas especiais para uso da assistência 24 horas, além da presença no camarote da Allianz Seguros, no Allianz Parque; e na matriz da seguradora, em São Paulo. Um evento itinerante também será promovido aos corretores parceiros da companhia em várias regiões do país.

“O programa Alliadoz 2023 foi muito bem recebido pelos corretores. A parceria que mantivemos com cada profissional ao longo deste ano foi essencial para evoluirmos. Estamos muito felizes em dar as boas-vindas ao Alliadoz 2024, que chega ainda mais consolidado e fortalecido”, comemora Karine Barros, diretora executiva Comercial da Allianz Seguros. “Acreditamos muito no relacionamento com os nossos parceiros de negócios e sabemos que a proximidade faz a grande diferença no mercado segurador. E o Alliadoz é uma das mais importantes ferramentas para que possamos estar cada vez mais próximos e alcançar juntos os nossos objetivos”, complementa. Para a edição 2025 do Alliadoz, Karine adianta algumas novidades – entre elas uma nova configuração das segmentações dos corretores.

Entenda o regulamento

Participam do programa corretores com cadastros ativos na Allianz nos produtos Automóvel, Vida, Massificados e Negócios Corporativos. As pontuações envolvem incremento de PEL de 2024 sobre 2023, produção total de 2024 nos ramos elegíveis e índice de renovação de Automóvel. O período de pontuação da Alliadoz vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

Para mais detalhes sobre o Alliadoz 2024 e informações sobre o regulamento do programa, os corretores devem entrar em contato direto com o seu account.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 63 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 25 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Karine Barros, diretora executiva Comercial da Allianz Seguros