Azos lança campanha Passaporte Azos 2024

Com vagas ilimitadas, os corretores que atingirem as metas em 2024 viajarão com a insurtech para a Grécia em 2025 – A Azos, insurtech que oferece soluções para seguro de vida, acaba de anunciar o destino da campanha Passaporte Azos 2024. Todos os corretores parceiros que atingirem a meta de 40 mil pontos com apólices vendidas durante o ano – no período de 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2024 – terão direito a uma viagem para a Grécia com um acompanhante em 2025. Essa é a segunda edição da campanha, que conta com vagas ilimitadas e sem um ranking estabelecido, que este ano levará para a África do Sul 29 participantes com um acompanhante, que bateram a meta de apólices em 2023.

“Queremos continuar promovendo uma experiência incrível para os corretores parceiros mais engajados e que mais se destacaram ao longo do ano com a Azos. Essa é uma forma de recompensar quem está crescendo junto com a gente. Tivemos muito engajamento nas metas em 2023 e estamos ansiosos para a primeira viagem à África do Sul este ano e para a jornada rumo à Grécia. Queremos que a iniciativa se torne uma tradição”, disse Mateus Nicolau, Diretor Comercial da Azos.

Para participar da campanha Passaporte Azos 2024 e concorrer a uma vaga para a Grécia em 2025, o corretor precisa atingir 40.000 pontos durante o período da campanha, ou seja, precisa em média de 3.333 pontos por mês ao longo do ano. De acordo com as regras, cada R$1 vendido equivale a 1 ponto na contagem. Além disso, será necessário manter uma taxa de persistência de prêmio igual ou superior a 90%. Para mais detalhes sobre as regras e pontuação, acesse o site.

Sobre a Azos

A Azos é uma insurtech, empresa de tecnologia que atua no segmento de seguros, que oferece apólices de seguro de vida com coberturas que podem chegar a R$ 3 milhões sem a necessidade de exames ou relatórios médicos. Por meio de um sistema de inteligência artificial desenvolvido com tecnologia proprietária, a empresa emite apólices em 30 segundos ou em até um dia útil. Com mais de R$ 100 milhões captados em investimento de alguns dos principais fundos de venture capital do mundo, um deles sendo da resseguradora Munich Re, o primeiro aporte realizado pela companhia alemã em uma insurtech na América Latina, a Azos tem, atualmente, mais de 5 mil corretores parceiros, mais de R$ 20 bilhões em capital segurado e milhões de reais pagos em sinistros de seguros oferecidos pela empresa.