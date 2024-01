Inovação e trajetória de sucesso: TExTalk estreia nova temporada com Head of Insurance do Sem Parar

A abertura da quarta temporada do TExTalk, podcast sobre empreendedorismo, tecnologia e inovação no Mercado de Seguros liderado por Emir Zanattto, CEO da TEx, destaca a participação especial de José Luiz Machado, Head of Insurance na Sem Parar e professor nos cursos de inovação em seguros da Insurtech Brasil. Em um bate-papo envolvente, José Luiz compartilha sua jornada no setor de seguros, destacando a interseção crucial entre sua trajetória e a evolução tecnológica. Focando em desvendar os propósitos fascinantes das empresas, o diálogo conduz a atenção dos ouvintes para a importância do corretor de seguros no desenvolvimento de produtos dentro das grandes seguradoras.

O executivo também revela detalhes sobre a participação estratégica da TEx no programa de inovação do Sem Parar em colaboração com a Liga Ventures. Entre quase 290 inscritos, a TEx foi uma das três selecionadas, consolidando sua posição como protagonista no cenário de insurtechs.

Destacando a ferramenta TEx Predicts, integrada ao super app do Sem Parar, José Luiz ressalta que “a jornada com predição de preço é extremamente atraente, gerando mais engajamento e leads do que o modelo habitual”.

Com mais de 15 anos de experiência, Machado recebeu reconhecimento da Insurtech Latam Acelerator e da Digitalks, sendo premiado como um dos maiores influenciadores em seguros da América Latina.

Para mergulhar nos insights e descobertas deste episódio imperdível, acesse a íntegra no YouTube e nas principais plataformas de podcast. O TExTalk continua a inspirar, informar e encantar seus ouvintes, apresentando histórias que revelam o propósito e a inovação no dinâmico universo das insurtechs.

A íntegra do episódio pode ser conferida no YouTube e nas principais plataformas.

Redes sociais da TEx

Instagram @textecnologia @tex_talk

Facebook, LinkedIn, Youtube e Hubble

Sobre a TEx

Fundada em 2009, a TEx é pioneira e líder em soluções online para corretoras de seguros, e investe constantemente em eficiência, integração e inteligência para potencializar negócios no mercado segurador.