Grupo Bradesco Seguros é destaque no Troféu Pinhão de Ouro 2023

Companhia foi reconhecida em sete categorias da tradicional premiação da região Sul do país – Líder nacional no mercado segurador, o Grupo Bradesco Seguros conquistou sete prêmios na 19ª edição do Troféu Pinhão de Ouro, promovida pelo Instituto Superior de Seguros e Benefícios (ISB Brasil) e considerada uma das premiações mais relevantes do mercado segurador na região Sul do país.

As empresas do Grupo foram campeãs nas categorias: Empresa Operadora de Dental (Bradesco Dental), Empresa Seguradora Operadora de Saúde (Bradesco Saúde), Seguradora de Vida (Bradesco Vida e Previdência) e Empresa Seguradora com atuação Multirrisco (Bradesco Seguros). Também foram reconhecidos a gerente Comercial da Bradesco Seguros no Paraná Edivania Benco, como Profissional Multirrisco, e o superintendente Comercial da Bradesco Vida e Previdência no Paraná, Nelson Boruszewski Júnior, como Profissional de Vida. A Bradesco Vida e Previdência conquistou, ainda, o 2° lugar como Seguradora de Benefícios Nacional.

O Troféu Pinhão de Ouro tem como objetivo disseminar a cultura dos seguros e celebrar profissionais e empresas de destaque do ano. As empresas vencedoras são escolhidas por meio de pesquisa aberta com corretores de seguros e contempla amostragens nacional e regional (Estado do Paraná).

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.