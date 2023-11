Austral Seguradora usa tecnologia e conhecimento para a redução de sinistros

Com um processo de regulação e precificação que acompanha de perto caso a caso, uma equipe técnica de alto nível e amplo conhecimento de todas as características de seus produtos, a Austral Seguradora registra a queda contínua em seus níveis de sinistralidade. A companhia é referência em grandes riscos corporativos e vem desenvolvendo, nos últimos anos, iniciativas de tecnologia e inovação para melhorar a experiência de seus parceiros comerciais e clientes.

Em 2023, a Austral registrou o índice de -5.2% de sinistralidade, uma conquista que a empresa atribui a diversos fatores. “Os investimentos em tecnologia e a nossa subscrição qualificada fazem a diferença nos resultados. A queda de sinistralidade é um reflexo de que estamos seguindo com uma análise correta e eficiente, com estratégias que focam em entregar mais valor ao cliente, que é a figura central do seu negócio”, declara Aline Marques, Coordenadora de Sinistros da Austral Seguradora.

A empresa, que completou 13 anos de atuação no mercado, entende que esses diferenciais competitivos são fundamentais para fortalecer seu posicionamento e contribuir com o desenvolvimento do mercado. Ao garantir a transparência das informações e ampliar o entendimento dos consumidores sobre os produtos contratados e aspectos envolvidos, a Austral também contribui para aumentar a sensação de segurança de clientes corporativos e sua fidelização na prevenção a grandes riscos.

“Trabalhamos para conscientizar e melhorar o entendimento durante a contratação do

seguro por nossos clientes, corretores, brokers de resseguro, reguladores e profissionais que lidam com gestão de riscos, explicando detalhadamente os processos de regulação, a precificação correta e especificações dos produtos”, finaliza a executiva.

Sobre Austral Seguradora

Fundada há 13 anos por seus executivos e pela gestora de investimentos Vinci Partners, a Austral Seguradora atua com soluções flexíveis e customizadas para seguros corporativos nas áreas de Seguro Garantia, Riscos de Petróleo e Cascos Marítimos, além de D&O e E&O. Em 2021, conquistou o 2º lugar no ranking Estadão Empresas Mais, do jornal O Estado de S. Paulo, na categoria Seguros Gerais. Em 2020, teve a 5ª colocação em Governança Corporativa e Visão de Futuro pelo ranking do anuário da Revista Época Negócios, dois dos principais reconhecimentos corporativos do país.

Aline Marques, Coordenadora de Sinistros da Austral Seguradora.