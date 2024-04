GRTV e Bradesco Auto Re lançam websérie “Tudo que corretor precisa saber”

Tudo o que o corretor precisa saber é o tema da websérie da GRTV em parceria com Bradesco Auto Re. No primeiro episódio, que será apresentado no programa Painel Especial, Leonardo de Freitas e Saint’ Clair Lima, diretores da Bradesco Auto Re, falam sobre proteção de patrimônio. Apresentado por Paulo Alexandre e com a participação do consultor econômico, Francisco Galiza, o programa da GRTV, aborda a comodidade, praticidade e o conforto. E como proteção é uma tarefa para poucos, será compartilhado estratégias e dicas para aqueles que atuam no mercado de seguros.

Sobre a importância da proteção do patrimônio, Saint’ Clair começou dizendo que o principal ponto é conscientização do risco. “Nós fazemos parte de um país que tem mais de 70 milhões de raios ao ano, ou seja, só aqui a gente vê uma grande oportunidade de cobertura de incêndio e danos elétricos, por exemplo. Estamos atingindo agora por questão de efeitos climáticos temperaturas de 60 graus aproximadamente, ou seja, é muito importante o corretor está de alguma forma atualizado quando a questão desses riscos climáticos principalmente”, disse.

Leonardo, por sua vez, falou que o corretor de seguros desempenha um papel crucial sobre a importância da proteção patrimonial por meio de seguros especialmente num cenário de imprevisibilidade e riscos crescentes que estamos vivendo. “Esse papel de consultoria passa por alertar seus clientes sobre os diversos riscos que podem afetar o patrimônio como incêndios, roubos, catástrofes naturais, acidentes, entre outros. Assim como compreender a perda de um bem valioso pode ter impacto financeiro incluindo custo de reparação ou reposição, vale ressaltar que cada cliente tem necessidades e circunstâncias únicas”, explicou.

Confira: https://www.youtube.com/watch?v=On6DwhBdCRM