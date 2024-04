Susep participa de debate sobre o mercado de proteção veicular

Edição do evento “Conversa com o Judiciário” ocorreu no TRF4, em Porto Alegre-RS – A Superintendência de Seguros Privados (Susep), representada pelo Diretor Carlos Queiroz, participou nesta sexta-feira (12) de mais uma edição do evento “Conversa com o Judiciário”, organizado pela Revista Justiça e Cidadania, que ocorreu na Escola de Magistrados e Servidores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre-RS.

O evento teve como tema a regulação da atividade seguradora e o mercado da proteção veicular, reunindo magistrados, juristas e outras lideranças da sociedade civil.

Além de Queiroz, participaram do debate: Gurgel de Faria e Benedito Gonçalves, Ministros do Superior Tribunal de Justiça – STJ; Rogério Favreto, Desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e Diretor da Escola de Magistrados e Servidores do TRF4; e Marcia Moro, Presidente na Associação Brasileira de Procons. Em sua fala, o Diretor destacou os riscos à população do mercado de proteção veicular e a necessidade de sua legalização, com a finalidade principal de proteger os consumidores.

