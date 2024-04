Bmg Seguridade tem projeto arrojado e traz Marcelo Picanço como CEO

O Grupo Bmg, ecossistema financeiro formado pelo banco e pela seguridade, deu mais um importante passo para a expansão e inovação de seus negócios: Marcelo Picanço assume como CEO na vertical de seguros. Ele chega com a missão de transformar para o desenvolvimento dos negócios e significativo crescimento de resultados.

“Nós estamos muito entusiasmados em anunciar o Marcelo Picanço como líder em Seguros, por toda sua história de visão estratégica e entregas consistentes. Há enorme campo para avançarmos, pois apenas 22% dos nossos 10 milhões de clientes dispõem conosco de instrumentos de proteção. O seguro precisa estar mais presente na vida dos brasileiros”, diz Felix Cardamone, diretor-presidente do Bmg.

A trajetória profissional de Picanço é marcada por mais de 16 anos em posições executivas na Porto, incluindo três anos como CEO da vertical de seguros, englobando auto, ramos elementares, vida e previdência. Ele também foi vice-presidente executivo de finanças e relações com investidores, e vice-presidente executivo de serviços financeiros, que incluiu o cartão de crédito, consórcio, gestão de ativos, entre outros. Nos últimos seis meses, o executivo já vinha atuando como consultor do grupo Bmg, liderando o comitê estratégico da Seguridade.

A Bmg Seguridade é a holding criada em 2022 para concentrar os negócios de seguros de varejo do Grupo Bmg. Ela abriga a Bmg Corretora e Bmg Seguradora, que atuam para potencializar a oferta de seguros e benefícios associados, ampliando e fortalecendo o relacionamento com os clientes e seus parceiros comerciais. Em 2023 foram emitidos R$ 814 milhões em prêmios de seguros, que produziram um lucro líquido de R$ 98 milhões no mesmo período. Atualmente os principais produtos são dos segmentos de prestamista, vida e acidentes pessoais. A holding atua em parceria com a Seguradora Generali e com a Wiz Co.

A Bmg Seguros, com principal foco em seguro garantia, segue com a sua atuação independente, liderada pelo CEO Jorge Sant´Anna.

Os planos do novo CEO da Bmg Seguridade estão centrados no propósito de prover uma realidade mais protegida a quem precisa. “O grupo Bmg tem uma história de inclusão admirável. Vamos aplicar este mesmo DNA para prover mais proteção, em um mercado onde a penetração ainda é muito baixa”, afirma o executivo. Tal propósito coloca as necessidades dos clientes como ponto central para concepção e disponibilização de soluções.

Segundo Picanço, os maiores desafios para o aumento da penetração de seguros estão associados à disponibilização de produtos simples e com benefícios muito tangíveis, bem como à distribuição eficiente e que produza engajamento. Assim, a proposta é avançar no fortalecimento e ampliação do portfólio de produtos. Isso inclui novos seguros, como o odontológico e pet; e serviços, como assistências para veículos.

Picanço destaca que o Bmg possui como diferencial uma rede de parceiros que alcança e entende este consumidor, como as 800 lojas Help, que atuam com exclusividade, e milhares de correspondentes bancários em todo o Brasil. Está nos planos expandir a oferta destes canais, gerando mais negócios para os parceiros do grupo e valor percebido pelos clientes. A Bmg Seguridade também considera complementar a atuação dos canais tradicionais com corretores, consultores e canais digitais, aumentando a abrangência e a conversão de negócios. “Estamos construindo uma dinâmica com real alinhamento entre necessidade, produtos e canais. Saber combinar estes elementos é o que gera satisfação e valor de forma sustentável”, finaliza o executivo.