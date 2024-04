BB Seguros foca em SEO e registra crescimento de 134,4% em novos usuários nas páginas da companhia

Projeto em parceria com aunica, consultoria de marketing digital especializada em SEO estratégico, visa otimização de páginas com foco em ranqueamento de palavras-chave e tráfego orgânico – A BB Seguros, líder em seguros nos ramos de Vida, Habitacional, Rural e Massificados, registrou crescimento de 134,4% em novos usuários das páginas de produtos da companhia em 2023. O expressivo número é resultado da parceria de pouco mais de 1 ano e meio que a companhia firmou com a aunica, consultoria de marketing digital especializada em SEO estratégico, e do investimento feito pela seguradora a fim de ampliar seu potencial comercial com a otimização de suas páginas proprietárias em sites de buscas.

“Nosso objetivo com a parceria era ampliar o potencial comercial e buscar novos patamares de visibilidade e relevância online, elevando nossa marca e atraindo um público mais amplo. Não apenas para fortalecer nossa presença digital, mas também impulsionar e gerar impacto positivo nos negócios, reforçando nosso compromisso com a excelência e a inovação”, destaca Luciana Garrone, gerente de Marketing Institucional e Mercadológico da Brasilseg, uma empresa BB Seguros.

Além do crescimento registrado em novos usuários, a iniciativa também resultou em crescimento de 37,8% em tráfego orgânico em todo o site e fez com que a empresa tivesse ganho médio de 12 colocações em posicionamento de palavras-chave. Para Priscila Santos, COO e Customer Success Director da aunica, os números mostram que adotar as melhores práticas de SEO não só impulsionam os resultados do Google, como também aprimoram a experiência do usuário.

O ganho mais expressivo do período foi com o termo Seguro Rural, que saltou da 17ª posição no início do projeto (em 2022) para a 3ª posição em dezembro de 2023. Hoje, todos os produtos trabalhados na estratégia estão na primeira página de resultados do Google e entre as 10 primeiras posições.

“As melhorias em desempenho de página, estratégia de backlinks e a otimização de conteúdos garantiram o cenário para a melhora significativa do posicionamento de palavras-chave nos resultados do Google. Investir em SEO é investir na construção de uma marca sólida e duradoura. Ao otimizar nossa presença online, garantimos que nossa marca seja encontrada pelos clientes certos, no momento certo”, ressalta Thaís Filietaz, analista sênior de Marketing Institucional e Mercadológico da Brasilseg, uma empresa BB Seguros.

O próximo passo da parceria é o lançamento de um novo canal de comunicação da companhia, o blog Papo Seguro, novo espaço proprietário de conteúdo que visa fortalecer ainda mais a estratégia de SEO e a marca como referência no segmento. “O lançamento do blog será essencial para garantir a manutenção dos resultados alcançados e atingir boas posições em termos secundários estratégicos para a empresa.”, afirma Gleissieli Souza, Coordenadora de Conteúdo e SEO da aunica.

Sobre a Brasilseg

A Brasilseg é a seguradora do grupo BB Seguros, holding que concentra os negócios de seguros, previdência, capitalização e planos odontológicos distribuídos pelo Banco do Brasil em seus canais físicos e digitais. Sua atuação concentra-se nos ramos de Vida, Habitacional, Rural e Massificados (Residencial, Empresarial e Condomínio), sendo a seguradora líder nacional nos ramos em que atua. Com faturamento de R$ 12 bilhões em 2021, conta com aproximadamente 2.100 colaboradores distribuídos entre São Paulo e Franca, onde fica sua Central de Relacionamento e Negócios.