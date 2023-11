GFIA: Executiva da CNseg é nomeada líder global em diversidade e inclusão

Luciana Dall’Agnol vai copresidir o Grupo de Trabalho Diversidade, Equidade & Inclusão da Global Federation of Insurance Associations com diretora de Conselho australiano – A superintendente de Relações de Consumo e Sustentabilidade da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Luciana Dall’Agnol, foi nomeada copresidente do Grupo de Trabalho (GT) Diversidade, Equidade & Inclusão (DEI) da Global Federation of Insurance Associations (GFIA). A nomeação ocorreu durante a Assembleia Geral da GFIA realizada em Tóquio, Japão, na madrugada da última quarta-feira, 08, para o período de janeiro a novembro de 2024, quando ocorrerá a próxima eleição.

Dall’ Agnol ressalta que essa será a primeira vez que o Brasil assumirá a liderança de um grupo de trabalho da GFIA, “trazendo o pioneirismo do Brasil na agenda de DEI e a importância que a gestão da Confederação confere ao tema”. A executiva da CNseg liderará o grupo em parceria com Kylie Macfarlane, diretora de Operações do Insurance Council da Austrália. Ambas assumirão as responsabilidades anteriormente ocupadas por Francisco Astelarra, secretário-geral da Federação Interamericana de Empresas de Seguros (Fides), que se aposentará no final deste ano, deixando o cargo de presidente do GT.

Ambas as representantes tiveram a oportunidade de se apresentar durante o encontro, compartilhando suas visões sobre as tarefas a serem realizadas pelo grupo. Dall’Agnol enfatizou, entre outros pontos, sua liderança como presidente do grupo de regulação da Fides desde 2020, e ressaltou que, além das questões regulatórias, a agenda de DEI foi integrada às discussões ao longo das reuniões de 2023. Além disso, destacou o papel proeminente desempenhado pela Confederação Nacional das Seguradoras, que anualmente publica um relatório setorial contendo indicadores de Diversidade, Equidade e Inclusão.

Na ocasião, a executiva citou, ainda, trabalho em colaboração com a Superintendência de Seguros Privados (Susep) e a declaração da Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS em inglês) sobre diversidade e inclusão, destacando como essa pauta está sendo priorizada pelos reguladores internacionais. Ela também ressaltou o comprometimento global das associações de seguros e resseguros para promover uma transformação na indústria, visando torná-la mais diversa. “Estou muito confiante de que todos estes esforços, certamente, criarão produtos de seguros mais inclusivos”, mencionou Dall’Agnol.

Conforme estipulado nos estatutos da Global Federation of Insurance Associations, as associações membros foram convocadas a indicar um representante de suas respectivas organizações e submeter seus nomes ao secretariado. A convite direto da GFIA, a CNseg designou Dall’Agnol, enquanto o Conselho de Seguros da Austrália selecionou Macfarlane. Durante a Assembleia Geral, os membros concordaram que as indicadas poderiam compartilhar a posição de presidência do DEI no próximo ano.

Sobre a CNseg

Luciana Dall’Agnol, superintendente de Relações de Consumo e Sustentabilidade da CNseg