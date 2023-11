Especialista em seguros de bike, Luiz Morales realiza nova cicloviagem com consórcio e proteções

Além do planejamento para a compra do equipamento, o corretor de seguros aponta a importância de pedalar protegido – Corretor de seguros e ciclista, Luiz Morales, sócio da Lar Corretora de Seguros (São Paulo-SP), uniu as duas áreas de interesse e se especializou em seguros para bike. Na evolução de sua prática esportiva ele já teve diversos modelos de bicicletas, cada vez mais sofisticadas e caras, e sempre com seguro. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, obtidos pela Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, mostraram que houve um aumento de 13% no roubo e furtos de bicicletas na capital paulista em 2022. Os modelos de bicicletas comuns podem custar mais de R$ 10 mil reais, e outras mais profissionais podem ultrapassar R$ 100 mil.

Focando no público que, assim como ele, costuma trocar de bicicleta periodicamente, buscando equipamentos cada vez melhores, Luiz Morales também incluiu em seu portfolio o consórcio, que além de propiciar a compra de carros e imóveis em melhores condições, oferece cartas de crédito para bicicletas.

O corretor utiliza a rede de amigos ciclistas para oferecer os consórcios e seguros para bike, entre outros, como seguro de vida, seguro viagem, plano de saúde, que garantem a proteção para as viagens. “Planejamento e proteção são indispensáveis para que uma cicloviagem traga apenas boas memórias”, aponta Luiz Morales.

Depois de duas cicloviagens internacionais – na Europa e na América do Sul – Luiz Morales está participando de um percurso no Circuito das Araucárias, no Sul do Brasil. Para esta experiência, ele adquiriu agora uma e-bike, bicicleta que usa um motor elétrico para dar conforto na hora da propulsão, especialmente em subidas que serão constantes no percurso. Não se trata de uma bike elétrica, já que exige pedalar, mas pelo ganho de força é conhecida também como bike assistida.

A e-bike de Luiz Morales custou R$ 18 mil, que ele adquiriu por meio de um consórcio que vinha pagando. “O consórcio de bike se encaixa perfeitamente para os ciclistas que estão sempre em busca de um novo modelo de bicicleta. Com parcelas a partir R$ 300, a pessoa faz uma reserva financeira e quando menos espera já tem uma carta de crédito para adquirir um modelo atualizado. É como muitos fazem consórcio de carro para ir atualizando os modelos”, explica Luiz Morales. “Fui contemplado e o valor caiu na conta no dia seguinte, transferi para a loja da e-bike e já estou indo na viagem com ela”, comemora.

A nova aventura começa neste sábado, 11 de novembro, quando o grupo de ciclistas viaja de carro com a empresa de turismo que está realizando o translado das bagagens. “O Circuito das Araucárias inicia e termina na cidade de São Bento do Sul, que fica a 500 km de São Paulo. Não queremos levar peso nem nos preocupar, somente pedalar”, conta Luiz Morales.

Trata-se de um circuito oficial, com site, autoguiado com placas, que passa pelas cidades São Bento do Sul (SC), Corupá (SC), Porto Alegre (RS) e Rio Negrinho (SC). É dividido em nove trechos, e o grupo irá pedalar cinco dias, completando dois trechos por dia (no último dia apenas um trecho). Percorrendo de 40 a 60 km por dia a cicloviagem terá total de 271 km. “São cidades pequenas, se o percurso fosse pela área urbana seria muito curto, mas fazemos por fora, o que acaba sendo bem extenso”, relata o corretor de seguros. Ele irá compartilhar em suas redes sociais e da Lar Corretora de Seguros (@luizalvarezmorales e @larcorretoradeseguros) algumas cenas da viagem, bem como dicas sobre seguro

Luiz Morales (à frente) buscando sua nova e-bike, adquirida por meio de consórcio de bikes.