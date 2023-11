6º Seminário Jurídico de Seguros será dia 30 de Novembro em Brasília

Para aprofundar o diálogo entre magistrados, especialistas e dirigentes das companhias de seguros, saúde suplementar e previdência sobre temas de interesse do segmento no Poder Judiciário, vem aí o 6º Seminário Jurídico de Seguros, no próximo dia 30/11.

Promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e pela Revista Justiça & Cidadania, com apoio da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o evento será realizado no auditório do Conselho da Justiça Federal (CJF), em Brasília (DF). A coordenação científica será do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, membro da Seção de Direito Privado do do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Conselho Editorial da Revista Justiça & Cidadania.

Serão apresentados quatro painéis temáticos: “Questões judiciais complexas na saúde suplementar”; “A Regulação da Atividade Seguradora e o Mercado Ilegal da Proteção Veicular”; “Seguro garantia – Instrumento de Garantia para Débitos Tributários e não Tributários” e “Seguro de vida – Reflexões jurídico econômicas”.

