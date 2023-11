Seguros de pessoas cresce 7,4% e já soma R$ 40,2 bilhões em prêmios em 2023

Crescimento observa o período de janeiro a agosto, comparado ao ano passado. Os ramos Vida e Prestamista foram os que mais arrecadaram, enquanto seguro Funeral e Doenças Graves estão entre os que mais cresceram – Levantamento da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida — Fenaprevi, com base nos dados da Superintendência de Seguros Privados — SUSEP para os meses de janeiro a agosto de 2023 revelam um crescimento de 7,4% na arrecadação em prêmios dos seguros de pessoas, que totaliza R$ 40,2 bilhões no ano.

O resultado indica o esforço da população em busca de mais proteção, fazendo com que o setor cresça2,9% acima da inflação. O seguro Funeral foi o que apresentou o maior crescimento, 19,6%, seguido pelo Vida Individual com expansão de 18,5% e pelo ramo Doenças Graves, que aumentou 9,7%.

Ao mesmo tempo, o valor arrecadado nos seguros de Vida em geral (individual e coletivo)supera R$ 19,4 bilhões enquanto o Prestamista obteve R$ 11 bilhões. Adicionalmente, 13% do total em prêmios refere-se à modalidade de Acidentes Pessoais.

Crescem também os benefícios pagos à população segurada

O levantamento recente ainda destaca que o pagamento de indenizações em seguros de pessoas (sinistros) soma R$10,1 bilhões entre janeiro e agosto de 2023. Valor 7,4% (também) maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.

Somente em agosto foram transferidos aos segurados R$ 1,4 bilhão, número 14,8% acima do realizado no mesmo mês em 2022. Ao detalhar os sinistros pagos por ramo, dois deles tiveram crescimento significativo (mais do que 30%) sobre o ano passado: o de Acidentes Pessoais e o de Viagem, com elevações de 38,6% e 31,0%.

Quanto ao acumulado de janeiro a agosto, a maior variação contínua foi com o seguro Viagem, com alta registrada de 65,5%. A maior participação nos benefícios pagos foi em seguro de Vida (Individual e Coletivo), responsável por mais da metade (54%) do todo.