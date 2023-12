Fim de ano premiado na Bradesco Capitalização

Companhia amplia o seu portfólio com lançamento promocional de Natal e sorteará prêmio milionário. A Bradesco Capitalização, empresa do Grupo Bradesco Seguros, acaba de lançar o Max Natal Bradesco, produto promocional, inovador e com sorteio único no dia 23 de dezembro de 2023.

O Max Natal Bradesco deixará o final de ano inesquecível para 162 pessoas, com premiações que vão de R$ 1 mil até R$ 150 mil, totalizando mais de R$ 1,3 milhão.

Já o produto Max&Milhoes poderá sortear em 16/12/23 o maior prêmio da sua história. Os prêmios variam de R$ 1,4 milhão até R$ 11,4 milhões.

Segundo o superintendente executivo da Bradesco Capitalização, Douglas Duran, o novo produto reafirma a missão da empresa em promover inovação em seu portfólio de produtos. “Sempre pensando em atender aos mais diversos perfis de clientes, estes dois produtos trazem diferenciais para celebrar o final de ano”, ressalta o executivo.

A contratação dos planos pode ser realizada no aplicativo do banco Bradesco, via internet banking ou em uma agência Bradesco. Para mais informações, basta acessar: www.bradescocapitalizacao.com.br

Sobre a Bradesco Capitalização:

A Bradesco Capitalização, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há cerca quatro décadas seguindo uma política baseada na fidelização de clientes, qualidade no atendimento e oferta de produtos.