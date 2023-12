Bradesco Seguros realiza workshop com oficinas referenciadas e fornecedores de peças no Rio de Janeiro

No dia 27 de novembro, a Bradesco Seguros reuniu parceiros estratégicos em dois workshops inéditos no Rio de Janeiro (RJ). O objetivo foi fortalecer parcerias e estreitar o relacionamento com fornecedores de peças automotivas e com oficinas referenciadas. O workshop com as oficinas referenciadas faz parte de uma série de encontros já realizados em São Paulo (Capital e região metropolitana), Vitória (ES), Uberlândia (MG), Curitiba (PR), Brasília (DF) e Goiânia (GO). No Rio de Janeiro, foram abordados temas ligados à área de Sinistros, como rede, regulação, fornecimento de peças e qualidade.

A área Comercial da Bradesco Seguros, responsável pelo engajamento dos corretores na distribuição de produtos, também participou do encontro representada pelo Superintendente Regional RJ/MG/ES, Emanuel Nascimento.

Já o workshop com fornecedores de peças buscou viabilizar a estratégia de fornecimento de peças da Seguradora. Deste, participaram os fornecedores que fazem parte do Programa de Fornecimento Direto de Peças.

“A área de Gestão de Peças da Bradesco Seguros foi estruturada para possibilitar a internalização da atividade. Atualmente, estamos operando com esse novo modelo de fornecimento de peças nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, o que possibilitou um canal direto com nossas oficinas referenciadas e fornecedores de peças, melhorando a qualidade e reduzindo os prazos de entregas”, ressaltou o Superintendente de Sinistros, Marcio Jordão.

Segundo ele, a Bradesco Seguros já está preparando os próximos workshops, que serão realizados no Espírito Santo e em São Paulo. A intenção da Seguradora é levar os encontros a mais estados em 2024.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 3,4 bilhões de prêmios em automóveis (jan a jun/23) e de R$ 364 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a jun/23). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 12,4% (até mai/23) em market share de automóveis no mercado e 16% (até mai/23) de market share em residencial.