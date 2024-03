EZZE Seguros é a nova patrocinadora oficial da Copa Truck

Durante toda a temporada 2024, companhia terá como destaque as proteções do Seguro Automóvel, Seguro de Transportes e o Seguro de Frotas – Caminhões preparados para corridas participam de mais uma fase da Copa Truck, categoria do automobilismo brasileiro que passa a contar com o patrocínio oficial da EZZE Seguros. A companhia estampará sua marca nos carros de resgate que estarão nas nove etapas da temporada de 2024.

Focada na importância da segurança dentro e fora das pistas e se utilizando de uma das principais plataformas de promoção do Brasil, que conta com transmissão ao vivo em TV aberta, a EZZE estará presente em placas e sinalizações de todos os autódromos da Copa Truck e nos macacões dos integrantes dos carros de segurança.

Para esta temporada, além de destacar um de seus mais recentes lançamentos, o Seguro Automóvel, a EZZE quer fortalecer o Seguro de Transportes e o Seguro de Frotas, áreas representadas pelos executivos Paulo Alves e Elton Andrade.

O patrocínio na Copa Truck integra o projeto da plataforma esportiva lançada pela companhia, a qual teve início com o patrocínio na camisa do Corinthians, além de outras entregas no ecossistema de mídia e conteúdo do clube alvinegro, assim como o anúncio do patrocínio na Stock Car, também com a equipe de resgate, em fevereiro.

“Estamos muito otimistas com essa nova parceria que agora nos dá a oportunidade de representar não só o Seguro Auto, como também o Seguro de Frotas e o Seguro de Transportes da EZZE, um dos produtos mais completos do mercado que tem atendido às novas exigências regulatórias em nosso país”, ressalta o CEO da EZZE Seguros, Richard Vinhosa.

Para o vice-presidente de Relações Institucionais e de Marketing da EZZE, Ivo Machado, a proposta é criar sempre novos benefícios e produtos para todos os envolvidos no ecossistema da Copa Truck, incluindo os fãs. “A Equipe EZZE de Resgate garantirá todo o apoio aos pilotos nesta temporada”, reforça o executivo.

“A EZZE é mais uma empresa de ponta em seu segmento que ingressa no mundo dos Brutos”, diz Carlos Col, CEO da promotora da Copa Truck, além da Nascar Brasil e Copa HB20.

“O Seguro de Transportes é uma garantia e tranquilidade dos bens e mercadorias transportados pelos proprietários das transportadoras e ter uma parceira como a EZZE, divulgando a importância e a qualidade desse serviço, está em linha com o que desejamos para a nossa comunidade: paixão pelo automobilismo juntamente da responsabilidade ao volante. Bem-vinda, EZZE”, finaliza Carlos Col.

A primeira aparição da EZZE na Copa Truck será no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande (MS), na primeira etapa do campeonato de 2024, nos dias 16 e 17 de março.

A negociação foi intermediada pela Outpromo, agência que reforça seu processo de expansão usando o esporte como ferramenta de mídia, awareness e relacionamento. O plano contempla mídia online e offline, camarote, experienciais, além de ações e eventos da EZZE previstos para os próximos meses.

Sobre a EZZE Seguros – A EZZE iniciou sua operação no Brasil há 4 anos com um modelo de partnership, no qual os executivos são sócios da seguradora, e tem investido na contratação de profissionais que participam ativamente das áreas responsáveis por consolidar sua estratégia multiproduto e multicanal.

A companhia é 100% nacional e acaba de atingir a marca de R$ 1 bilhão de prêmios emitidos, através da distribuição de mais de 80 produtos em todo o território brasileiro.

SP – 05/03/2024 – Copa Truck. Foto: Mauro Horita.