Seguros Unimed amplia parceria com Unimed Fortaleza em previdência privada

Médicos cooperados e colaboradores terão opções de previdência complementar para planejar o futuro e ter uma aposentadoria mais confortável – A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, acaba de ampliar a sua parceria com a Unimed Fortaleza. Os médicos cooperados que já tinham acesso ao benefício da previdência fechada, por meio do Multicoop, passam a ter a opção de previdência privada aberta da Seguradora. A oferta do benefício se estende também aos colaboradores da cooperativa cearense, que poderão contratar planos da Seguros Unimed, tanto em previdência aberta, como fechada. O intuito é disponibilizar diferentes oportunidades para que esses profissionais possam incrementar a sua aposentadoria, possibilitando assim um futuro financeiramente seguro.

Além de terem acesso ao benefício da previdência complementar, a Seguros Unimed, em parceria com a Corretora Unimed Fortaleza, também disponibilizará um serviço de consultoria especializada e individualizada para apoiar cooperados e colaboradores em seu planejamento financeiro.

“A oferta de planos de previdência, aberta e fechada, fortalece ainda mais a sinergia da parceria comercial entre a Seguradora do Sistema Unimed, e uma cooperativa tão tradicional como a Unimed Fortaleza, além de reforçar o propósito de proteção e de promoção à saúde e qualidade de vida que a Seguros Unimed tem muito forte em sua essência” conta Elias Leite, Diretor Comercial, de Produtos e Marketing da Seguros Unimed.

Segundo Marcos Aragão, presidente da Unimed Fortaleza, a missão é cuidar das pessoas para que elas vivam mais e melhor. “Seguindo o nosso compromisso de cuidado e desenvolvimento integral dos colaboradores da cooperativa, nosso objetivo é que a iniciativa, a longo prazo, traga mais segurança para um futuro com qualidade de vida. Queremos estimular o planejamento financeiro dos nossos colaboradores, contribuindo para um futuro mais tranquilo”, afirma.

Palestra

No lançamento da parceria, Elias Leite ministrou uma palestra sobre educação financeira para 114 médicos cooperados, na qual abordou tomadas de decisões sobre como gerir a sua renda, a importância em se ter uma visão de futuro e oportunidades de investimentos, como a previdência complementar, que é fundamental para garantir uma aposentadoria com qualidade de vida e prevenir possíveis cenários de dificuldades.

“A educação financeira é um ponto crucial para o planejamento de um futuro confortável, pois, a partir disso, é possível planejar a sua aposentadoria. O tempo é um grande aliado, ou seja, quanto antes aderir a um plano de previdência complementar, maior será a reserva acumulada. É importante ampliar as discussões acerca desse assunto, levando mais conhecimento e oferecendo um produto pensado especificamente para o Sistema Unimed”, completa Leite.

Consultoria online

A Seguros Unimed oferece consultoria individual personalizada para apoio ao planejamento financeiro dos clientes, com a elaboração de simulações diversas e esclarecimento de dúvidas sobre previdência privada. O atendimento, realizado por especialistas no assunto, pode ser agendado por clientes e não clientes da Seguradora por meio do site ou pelo SuperApp da Companhia, disponível na loja de aplicativos. A consultoria pode ser agendada a qualquer momento, mas o atendimento personalizado com um especialista acontece durante o horário comercial.

Sobre a Seguros Unimed

A Seguros Unimed é o grupo segurador e braço financeiro do sistema de cooperativas médicas Unimed, presente em 90% do território nacional. Com uma trajetória de mais de 34 anos no mercado, a Companhia atende a 6 milhões de segurados nos segmentos de Saúde, Odontologia, Vida, Previdência (aberta e fechada) e nos Ramos Elementares (com seguros patrimoniais e de responsabilidade civil médica). Desde 2019, atua também na gestão de recursos financeiros para o sistema cooperativo, com a criação da InvestCoop Asset Management. O grupo conta com mais de 1,7 mil colaboradores na Matriz e Central de Relacionamento, além de outros 20 escritórios regionais pelo país. Para saber mais, acesse o relatório de sustentabilidade GRI da Seguradora.

São Paulo | 24/10/2023 | Seguros Unimed | Foto: Nilton Fukuda (55) 11 996154533

Elias Leite, Diretor Comercial, de Produtos e Marketing da Seguros Unimed.