Diretor da Bradesco Saúde, Sylvio Vilardi estará presente na 6ª edição do idsummit 2024

Executivo vai abordar a evolução da experiência do usuário por meio da integração de dados – O diretor da Bradesco Saúde, Sylvio Vilardi, está entre os convidados do idsummit 2024, evento organizado pela idwall, empresa de tecnologia especializada em gestão de identidade digital e soluções antifraude. O executivo participa da mesa “Como dados integrados podem aprimorar a experiência do usuário”, com Rafael d’Avila, CRO da idwall. O evento será realizado no dia 12 de março, das 9h às 18h, na Casa Giardini, em São Paulo. Com o tema “Ecossistemas de identidade: a revolução em inovação e segurança”, a 6ª edição do evento terá sete horas de programação e debates com representantes de empresas dos mais diversos segmentos, como operadoras de saúde, seguros, bancos e aplicativos de serviços.

“Encontros como esse são extremamente importantes para as trocas sobre o uso da tecnologia em prol dos processos de inovação das empresas, do mercado e da sociedade. A Bradesco Saúde tem implementado uma série de iniciativas para melhorar e tornar mais eficiente a experiência digital do beneficiário e do corretor”, afirma Sylvio Vilardi.

Além de abordar a evolução da confiança no ambiente digital, a programação contempla a entrega de 13 prêmios para as instituições financeiras que se destacaram. Os reconhecimentos são baseados nos resultados obtidos no Ranking idwall de Experiência Digital 2024.

Para participar, os interessados devem se inscrever na lista disponível no hotsite do evento.

Serviço

idsummit 2024

Data: 12/03/2024 (terça-feira)

Horário: 9h às 18h

Local: Casa Giardini (R. Dr. Jesuíno Maciel, 97 – Campo Belo, São Paulo – SP)