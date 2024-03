i4pro amplia sua atuação no setor de agro com soluções personalizadas

Com objetivo de simplificar a emissão de cotações para segmento, empresa de tecnologia possui o Módulo Rural, que acompanha todo o fluxo de informações para o processamento adequado das apólices – A indústria agro segue em constante crescimento no Brasil, com isso o segmento de seguro Rural deve acompanhar essa elevação para suprir as necessidades do setor. De acordo com dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), o setor deve crescer 23,1% em 2024, aumento de 18,1 pontos percentuais em relação a 2023, apresentando o maior crescimento dentre todas as áreas de seguro.

Para atender a essas demandas, as seguradoras têm apostado cada vez mais em modalidades mais voltadas a esse setor, buscando atender, de forma personalizada, as necessidades especificas para o agro.

Neste sentido, a i4pro, líder em soluções de tecnologia para o mercado segurador brasileiro, criou uma solução específica para o segmento rural, que permite emissões de cotações, propostas e apólices e administração dos documentos emitidos pelas seguradoras que atendem ao setor.

O “módulo”, como é chamado, foi projetado para simplificar uma emissão de rural personalizada, guiando-o desde a entrada inicial de informações até a emissão final da apólice. Ao longo deste fluxo, é possível verificar que o módulo possui uma abordagem intuitiva e eficiente para obter as informações necessárias, processar a cotação, receber a proposta detalhada e emitir a apólice.

Soluções como essas trazem mais benefícios as seguradoras contratantes, como maior agilidade em processos de sinistro, otimizando a eficiência das seguradoras e proporcionando uma resposta mais rápida em momentos críticos.

“Os produtores estão buscando, cada vez mais, seguros personalizados para atender suas necessidades. Assim como busca-se agilidade para resolver um sinistro de carro, é necessário velocidade para resolver ocorrências na área rural”, explica Rodrigo Orlandini, diretor de Produtos da i4pro.

A utilização desse módulo, também inclui a possibilidade de capitação de subvenção junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o que permite uma maior agilidade na elaboração da proposta da apólice e uma cobertura mais ampla e customizada.

Essa tecnologia junta-se a outras disponíveis no mercado para trazer maior eficácia às seguradoras. Entre elas, por exemplo, está o uso de sensoriamento remoto e análise de dados geoespaciais, que permitem uma avaliação de riscos mais precisa, resultando em precificação mais justa e personalizada para os agricultores, ou na detecção precoce de condições adversas, permitindo a implementação de medidas preventivas, com redução significativa dos sinistros.

Sobre a i4pro

Com 18 anos de existência, a i4pro é líder em soluções de tecnologia para o mercado segurador e oferece soluções de administração de apólice de ponta a ponta. Somando alta tecnologia, experiência, conhecimento especializado e inovação, criamos soluções ágeis e simplificadas para nossos clientes em todos os ramos de seguro. Ao promover redução de custos, de riscos operacionais e de despesas em TI, possibilitamos que as seguradoras cresçam ao focar em seu core business. Em 2023, pelo terceiro ano consecutivo, recebemos a certificação do Great Place to Work (GPTW).