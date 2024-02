Especialista em negócios na área da saúde revela como reduzir faltas e remarcações

De acordo com Éber Feltrim, CEO da SIS Consultoria, algumas estratégias podem criar um ambiente mais eficiente, acolhedor e centrado no paciente – É cada vez mais evidente que a gestão eficiente de consultas é essencial para garantir o melhor atendimento aos pacientes. Por essa razão, explorar estratégias para reduzir faltas, otimizar agendas, melhorar a experiência do paciente, minimizar remarcações de última hora e aprimorar a eficiência operacional em clínicas e consultórios torna-se um movimento fundamental para os gestores dessas unidades de saúde.

De acordo com Éber Feltrim, especialista e consultor de negócios na área da saúde e CEO da SIS Consultoria, uma das principais preocupações para os prestadores de serviços de saúde é o elevado índice de faltas dos pacientes. A implementação de sistemas para confirmação automatizada, seja por meio de mensagens de texto, e-mails ou aplicativos, pode ser uma solução eficaz. “Essa abordagem reduz a probabilidade de esquecimentos e permite que os pacientes confirmem ou remarquem facilmente suas consultas, evitando o desperdício de tempo e recursos”, revela.

Otimizando agendas e melhorando a experiência dos pacientes

A adoção de softwares de gerenciamento de consultas pode proporcionar uma visão panorâmica das agendas, facilitando o balanceamento de horários e a redução de períodos ociosos. “Essa abordagem não apenas maximiza a eficiência, mas também minimiza o tempo de espera dos pacientes”, pontua.

Feltrim acredita que a experiência do paciente é um fator determinante para a fidelização e recomendação. “Investir em tecnologias que proporcionem agendamentos online, lembretes personalizados e um ambiente acolhedor na recepção são estratégias eficazes. Além disso, oferecer informações claras sobre os procedimentos, tempos de espera e possíveis custos contribui para uma experiência mais transparente e satisfatória”, declara.

Embora seja uma prática comum, as remarcações de última hora podem gerar transtornos significativos na gestão de consultas. “A implementação de políticas de remarcação, combinadas com penalidades leves e flexibilidade, pode incentivar os pacientes a comunicarem suas indisponibilidades com antecedência. Isso não apenas reduz a frequência de remarcações, mas também permite ajustes na agenda sem prejudicar o fluxo de atendimentos”, relata.

Aprimorando a eficiência operacional

Para o especialista, uma gestão eficiente não se resume apenas às interações com os pacientes, mas também aos processos internos. “Ferramentas de gestão de consultas, integradas a sistemas de prontuário eletrônico, por exemplo, podem otimizar a coleta de informações, reduzir o tempo de espera e aprimorar a comunicação entre os profissionais de saúde”, ressalta.

A confirmação de consultas não se trata apenas de evitar faltas, mas de aprimorar toda a experiência do paciente e otimizar os processos internos das clínicas e consultórios. “Ao adotar abordagens inovadoras e tecnologias eficientes, além de beneficiar os profissionais da saúde, os prestadores de serviços de saúde podem criar um ambiente mais eficaz, acolhedor e centrado no paciente”, finaliza.

Sobre o Dr. Éber Feltrim

Especialista em gestão de negócios para a área da saúde, começou a sua carreira em Assis (SP). Após alguns anos, notou a abertura de um nicho em que as pessoas eram pouco conscientes a respeito, a consultoria de negócios e o marketing para a área da saúde. Com o interesse no assunto, abdicou do trabalho de dentista, sua formação inicial, e fundou a SIS Consultoria, especializada em desenvolvimento e gestão de clínicas.

Sobre a SIS Consultoria de Negócios

A SIS Consultoria pertence ao grupo SIS, com sede na cidade de Assis/SP. Com grande know-how e eficácia técnica na área de saúde, busca oferecer estratégias de qualidade para as empresas. Há mais de 30 anos no mercado, apresenta hoje significativa expansão e tem sua área de atuação em mais de 160 cidades do nosso país. A SIS busca, por meio de uma equipe ética e comprometida, promover o diferencial do seu negócio como ferramenta para o sucesso. Para mais informações, acesse o site ou pelo Instagram.

